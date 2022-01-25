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Леся Нікітюк опинилася у курйозній ситуації: довелося виламувати двері у квартирі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 18:05
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Телеведуча опинилася в курйозній ситуації, коли після повернення до Києва виявила, що десь залишила ключі від своєї квартири і не може потрапити додому
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк любить посміятися з себе і часто ділиться з шанувальниками незручними моментами зі свого життя. Якось телеведуча пристойно витратилася на суп у кафе Gucci та отримала крихітну порцію .

Цього разу зірка не змогла потрапити до власної квартири у Києві.

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Справа в тому, що Нікітюк поїхала на вихідні до Хмельницького, де зараз живуть її рідні. Після повернення до столиці телеведуча виявила, що залишила ключі від квартири у батьків.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk/

Щоб потрапити додому, Нікітюк довелося викликати майстра, який виламав двері до квартири. Телеведуча помітно перенервувала, бо на цей день у неї було заплановано кілька важливих справ.

Однак і в цій ситуації Леді Ле посміялася з себе. Зараз теледіва займається тим, що проходить навчання з криптовалюти. Перші зароблені на "крипті" гроші ведуча пообіцяла витратити на відшкодування збитків.

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Є привід заробити на крипті на нові двері та замок... Прямо сьогодні, – пожартувала Леся Нікітюк.

instagram.com/lesia_nikituk/

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк знову опинилася в центрі скандалу з колегою з цеху Олексієм Дурнєвим, який порівняв телеведучу з карикатурною українською із серіалу "Емілі в Парижі".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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