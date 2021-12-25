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Дурнєв порівняв Лесю Нікітюк із вульгарною злодійкою із серіалу "Емілі в Парижі"

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 15:52
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Відомий блогер натякнув на те, що скандальна героїня американського серіалу схожа на телеведучу Лесю Нікітюк
Льоша Дурнєв знову пожартував над Лесею Нікітюк
Льоша Дурнєв знову пожартував над Лесею Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/aleksey_durnev

Про ворожі стосунки Олексія Дурнєва та Лесі Нікітюк відомо давно. Конфлікт почався, коли блогер, який обізвав радіоведучу Ганну Свиридову пенсіонеркою, запустив своє YouTube-шоу "Дурнєв дивиться сторіз" і почав висміювати телеведучу.

Вона такого гумору не зрозуміла і заявила, що він лише "піариться на її імені". З того часу Льоша в шоу її не згадує і змінює голос Нікітюк.

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Але це не допомогло їм примиритися і ось Дурнєв знову не упустив можливість потролити знаменитість на тлі нового скандалу з Netflix. Блогер порівняв телеведучу з героїнею серіалу "Емілі в Парижі".

Всі "кенселять" Нетфлікс через те, що там показали Лесю Нікітюк, – пожартував Олексій у себе в Instagram.

Скріншот: Instagram

Йдеться про дівчину Петру – українку, яка прилетіла до Франції з Києва. Вона вульгарно поводиться, несмачно одягається і навіть хотіла поцупити брендові речі в магазині.

Українські глядачі обурилися такому баченню наших громадян західними режисерами, тож у Мережі розпочався справжній скандал. Користувачі масово висловлюють претензії у бік Netflix.

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На думку Дурнєва, це сталося через схожість Лесі із персонажем серіалу. Телеведуча на це поки що ніяк не відреагувала.

Читайте, що травести-діва Монро сказала про образ українки-злодіїв в "Емілі в Парижі".

Марина Григоренко
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