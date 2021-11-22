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Наталка Карпа вперше зізналася, що має проблеми у шлюбі: Буду до останнього боротися за сім'ю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 15:03
В закладинки
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Співачка Наталка Карпа розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", що переживає непрості часи у стосунках із чоловіком
Наталка Карпа вперше розповіла про проблеми у сім'ї
Наталка Карпа вперше розповіла про проблеми у сім'ї / Фото: Instagram

П'ять років тому Наталка Карпа вийшла заміж за військового Євгена Терехова, з яким зараз виховує доньку Злату . Проте ексклюзивно вперше заявила, що не все так гладко у родині.

Я прямо зараз скажу, що переживаємо нелегкий етап у стосунках. Я знову відчула, що таке броня. Я знову почала її витягувати, щоб захистити серце від чергового удару ножем, – каже співачка.

/ Фото: instagram.com/natalkakarpa

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За словами Карпи, відповіді на всі запитання шанувальники почують у її творчості.

Слухайте пісні. Там дуже багато сказано. Додам таку маленьку ремарочку, що я з тих жінок, яка до останнього боротиметься і воюватиме за свою родину. Що б там не було, – поділилася з журналістами телеканалу "Україна" Карпа.

Нагадаємо, пара познайомилася під час концерту артистки для ветеранів АТО. Стосунки Наталки та Євгена розвивалися стрімко. Вже за півтора місяця після знайомства військові зробив пропозицію співачці.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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