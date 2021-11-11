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Андре Тан оселився в глушині і ні з ким не спілкувався – дизайнер розповів, як пережив розлучення

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 15:36
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Відомий модельєр, щоб прийти до тями після розставання з дизайнером Аліною Харечко, вирішив на деякий час стати аскетом. Пара розійшлася навесні після дев'яти років шлюбу, у якому в них народилася донька
Андре Тан жив у горах, щоб прийти в норму після розлучення
Андре Тан жив у горах, щоб прийти в норму після розлучення / Фото: Инстаграм

Андре вже ділився тим, як після розлучення ходив одразу до двох психологів: один підвищував йому самооцінку, а другий радив, як вибратися з дна. Тепер Тан докладно розповів, що найбільше допомогло йому пережити сімейний розкол.

Виявляється, дизайнер вирішив піти на крайні заходи і полетіти з країни, оселитися в глушині і обмежити себе в усіх життєво необхідних потребах. Такий спосіб духовного лікування називається ретріт.

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Це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований у мовчанні. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня – з ранку до ночі медитації. Щось між шаоліньським монастирем та піонертабором, – пояснює Тан.

Дизайнер Андре Тан
Дизайнер Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Чоловік згадує, що на ретриті йому не давали ні грама м'яса, яєць або молочних продуктів, все, що він їв – це боби та салати. Єдина комунікація за день – 15-хвилинне спілкування з дзеркалом, якому треба висловлювати все, що було пережито та усвідомлено за день.

За три дні я втомився так, ніби цілими днями не медитував, а розвантажував вугілля. Я був готовий реально послати весь цей ретріт до чортової матері та поїхати. Чесно, я був радий, що прилетів літаком, а не приїхав на машині. Адже я просто втік би, – каже Андре.

Але, згодом, як зізнається дизайнер, це йому значно допомогло, і він нарешті почав відчувати легкість.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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