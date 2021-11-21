DZIDZIO назвав справжню причину розлучення з дружиною: Це був найправильніший момент у житті

DZIDZIO також розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", як відреагував на чутки про свої зради

DZIDZIO розповів про розлучення зі своєю дружиною Ярославою / Фото: instagram.com/dzidzio

Співак Михайло Хома (DZIDZIO) цього року розлучився із дружиною співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою). Вони були разом протягом 20 років! За словами артиста, тепер він із колишньою дружиною як брат та сестра тому, що в сімейному житті у них було не все добре.

А то що вдома порозуміння нема – то що? Я лягаю спати, Слава ще щось робить, я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати – стоп, так більше не буде. Слава, хочу бути щасливим, хочу бачити тебе щасливою. Тому набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємся. І зараз, думаю, що це був найправильніший такий момент у моєму житті, – ділиться DZIDZIO із "Зірковим шляхом" на телеканалі "Україна".

Slavia та DZIDZIO розлучилися / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

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За словами DZIDZIO, це неправильно – жити "в отруєному стані".

І сам кислий ходиш, додому не хочеш, і їй зіпсувати життя. Ми зі Славою зрозуміли, що ми як брат і сестра. А в нас не було кому пояснити. Мами нема, тато помер, мама в розлученні з батьком. Хто нам би мав пояснити в 17 років, що ми не так робимо? – поділився з журналістами каналу "Україна" DZIDZIO.

Зради DZIDZIO

Зради, на які SLAVIA натякає в інтерв'ю, артист також прокоментував.

Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я також не зрозумів, як так – любили, потім вже розпинають. Як то я такий можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. І я нічого не робив, у мене з Ольгою тою ніколи нічого не було. І Слава це прекрасно знала, – каже DZIDZIO.

Дивіться інтерв'ю SLAVIA для "Зіркового шляху":

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