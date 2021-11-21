Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Українські

DZIDZIO назвав справжню причину розлучення з дружиною: Це був найправильніший момент у житті

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
21 листопада, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
DZIDZIO також розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", як відреагував на чутки про свої зради
DZIDZIO розповів про розлучення зі своєю дружиною Ярославою
DZIDZIO розповів про розлучення зі своєю дружиною Ярославою / Фото: instagram.com/dzidzio

Співак Михайло Хома (DZIDZIO) цього року розлучився із дружиною співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою). Вони були разом протягом 20 років! За словами артиста, тепер він із колишньою дружиною як брат та сестра тому, що в сімейному житті у них було не все добре.

А то що вдома порозуміння нема – то що? Я лягаю спати, Слава ще щось робить, я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати – стоп, так більше не буде. Слава, хочу бути щасливим, хочу бачити тебе щасливою. Тому набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємся. І зараз, думаю, що це був найправильніший такий момент у моєму житті, – ділиться DZIDZIO із "Зірковим шляхом" на телеканалі "Україна".

Slavia та DZIDZIO розлучилися
Slavia та DZIDZIO розлучилися / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

Реклама

За словами DZIDZIO, це неправильно – жити "в отруєному стані".

І сам кислий ходиш, додому не хочеш, і їй зіпсувати життя. Ми зі Славою зрозуміли, що ми як брат і сестра. А в нас не було кому пояснити. Мами нема, тато помер, мама в розлученні з батьком. Хто нам би мав пояснити в 17 років, що ми не так робимо? – поділився з журналістами каналу "Україна" DZIDZIO.

Зради DZIDZIO

Зради, на які SLAVIA натякає в інтерв'ю, артист також прокоментував.

Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я також не зрозумів, як так – любили, потім вже розпинають. Як то я такий можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. І я нічого не робив, у мене з Ольгою тою ніколи нічого не було. І Слава це прекрасно знала, – каже DZIDZIO.

Дивіться інтерв'ю SLAVIA для "Зіркового шляху":

Реклама

Інші новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти