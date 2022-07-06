Не стадион так метро: Оля Полякова дала первый концерт после возвращения в Украину (видео)

После долгих разъездов по миру с благотворительными концертами Оля Полякова наконец-то вернулась домой. И теперь будет выступать для украинцев в родной стране.
Первый концерт певицы состоялся в Киеве. Вместо привычной большой площадки Полякова спела на сцене в столичной подземке.
На станции метро "Майдан Незалежності" собрались сотни людей, а видео с выступления Поляковой разлетелось по Сети.
Под шум поездов метро Полякова исполнила свои хиты, а также известные украинские песни. Исполнительница вышла на сцену с сине-желтым флагом и обратилась со словами поддержки и благодарности к украинцам.
Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной Украине. На своей красивой, любимой, единой земле! – сказала со сцены Полякова.
Вместе с Олей Поляковой в киевском метро выступил Макс Барских. Музыкант не только защищает Украину в рядах ВСУ, но и продолжает поддерживать страну своим творчеством.
Ранее Верка Сердючка зажгла на концерте в киевском метро вместе с грузинской певицей Нино Катамадзе.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"