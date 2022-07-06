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Не стадион так метро: Оля Полякова дала первый концерт после возвращения в Украину (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 июля, 09:51
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Певица впервые за долгое время спустилась в киевскую подземку. Для кого выступала Полякова, и как все прошло – читайте в материале
Оля Полякова дала концерт в киевском метро
Оля Полякова дала концерт в киевском метро / Фото: Скриншот из видео

После долгих разъездов по миру с благотворительными концертами Оля Полякова наконец-то вернулась домой. И теперь будет выступать для украинцев в родной стране.

Первый концерт певицы состоялся в Киеве. Вместо привычной большой площадки Полякова спела на сцене в столичной подземке.

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На станции метро "Майдан Незалежності" собрались сотни людей, а видео с выступления Поляковой разлетелось по Сети.

Под шум поездов метро Полякова исполнила свои хиты, а также известные украинские песни. Исполнительница вышла на сцену с сине-желтым флагом и обратилась со словами поддержки и благодарности к украинцам.

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Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной Украине. На своей красивой, любимой, единой земле! – сказала со сцены Полякова.

Скриншот из видео – instagram.com/polyakova.family

Вместе с Олей Поляковой в киевском метро выступил Макс Барских. Музыкант не только защищает Украину в рядах ВСУ, но и продолжает поддерживать страну своим творчеством.

Ранее Верка Сердючка зажгла на концерте в киевском метро вместе с грузинской певицей Нино Катамадзе.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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