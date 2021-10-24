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Він її лайкнув! Хто з відомих чоловіків любить розглядати в інтернеті фото чужих дружин

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 жовтня, 22:37
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Лайки на фото іноді призводять до сварок у відносинах. Ця проблема не обходить і зіркові союзи – там чоловіки теж оцінюють красу інших дівчат відмітками в соціальних мережах
Зіркові чоловіки іноді теж люблять ставити лайки іншим дівчатам
Зіркові чоловіки іноді теж люблять ставити лайки іншим дівчатам

У відомій родині Катерини Кухар і Олександра Стоянова таке часто буває. Як зізнався артист балету: він любить розглядати красунь в Інтернеті і ставити їм лайки.

Я, як людина, яка займається високим мистецтвом, дуже люблю красу і красивих жінок, красивих людей, красиву природу, – зізнається Олександр.

Таке заняття чоловіка турбує дружину Катерину Кухар:

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Я гортав стрічку і такий: "О, клас, лайк!" І Катерина раз в мій телефон: "А хто це?" Там така гарна дівчина, моя знайома, десь на пляжі. А дружина її не знає. Багато питань пішло, був невеликий скандал. Катерина дуже ревнива. Краще її не злити, – розповідає Стоянов.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар
Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

А ось актриса Наталя Денисенко не тільки не проти того, що її чоловік Андрій Фединчік ставить іншим лайк. Але і нічого страшного не бачить навіть в тому, що він переписується з іншими. Більш того, зізнається Наталя, вона собі теж таке дозволяє:

Я навіть знаю, що мій чоловік переписується періодично зі своєю колишньою дружиною. У них таке дуже дружнє спілкування. І лайкає фоточки і коментує. Але якщо що, я просто вижену його з дому. Я теж можу лайкать фотографії красивих жінок, чоловіків, коментувати, – каже актриса.

Фото: Instagram Наталії Денисенко

А ось продюсер Юрій Нікітін не поставить лайк навіть дуже симпатичній дівчині.

Лайкаю тільки свою дружину, у мене немає часу на інших. Ще моїх колег по індустрії з різних країн світу, трохи, обмежену кількість, – розповідає Юрій.

Ольга Горбачова и Юрій Нікітін
Ольга Горбачова и Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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Телеведучий Анатолій Анатоліч теж сердечка чужим жінкам не ставить – від гріха подалі. Адже, як розповіла його дружина – продюсер Юла, одного разу він вже долайкався до скандалу.

Це було давно. І він відхопив, тому вже нікому, крім Лілі Ребрик не лайкає. У мене троє дітей, я повинна захищати свою сім'ю, тому звичайно ми поговорили і йому довелося б заблокувати дівчину. Це реальна правда життя, – зізнається Юла.

Анатолій Анатоліч і Юла
Анатолій Анатоліч і Юла / Фото: Іван Марчук

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Марина Григоренко
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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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