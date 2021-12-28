Ви точно слухатимете їх у 2022 році: найперспективніші українські музиканти

В українському музичному середовищі з'явилося багато талановитих та самобутніх виконавців. Нехитрі тексти поступово залишаються в минулому, разом цього слухачі відкривають для себе творчість нового покоління

Українські артисти, яким пророкують велику кар'єру / Фото: instagram.com/a.wellboy, instagram.com/lidalee_official, instagram.com/muayad_official/

"Сьогодні" підготували добірку молодих виконавців, які вже мають шанувальників, і про яких ви, можливо, почуєте вперше. Але ми впевнені, що незабаром не всі збиратимуть великі зали і звучатимуть на кожному розі.

МУАЯД

Муаяд Абдельрахім з Одеси став переможцем вокального шоу Співають всі, яке цієї осені виходило на телеканалі Україна. Хлопець вразив своїм талантом не лише суддів, а й усю країну.

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Нещодавно МУАЯД представляє свою першу сольну пісню "Лунапарк", яка у виконанні Мікі Ньютон 10 років тому звучала з кожного приймача. Тепер у цієї пісні з'явилося нове життя та сучасне звучання.

Wellboy

Мабуть, цього хлопця, який родом із маленького українського села можна назвати головним відкриттям року, що минає. Антон Вельбой (справжнє ім'я – Ред.) був оточений творчістю з самого дитинства, адже народився у сім'ї музикантів.

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Під керівництвом продюсера Юрія Бардаша артист випустив відеокліп "Гусі", який одразу став хітом і зібрав понад 11 млн переглядів.

Lida Lee

Свою кар'єру Ліда розпочинала із запису каверів. Одним із найзнаменитіших став кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

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Розпочати музичну кар'єру їй допоміг відомий співак MONATIK, з яким Lida Lee виступала на його великому концерті на НСК Олімпійському. Саме з того моменту про неї дізналися тисячі.

Наразі артистка вже не працює з Дмитром, але заявляє, що збирається активно просуватися у шоу-бізнесі.

KALUSH

До складу банди входить калуський репер та лідер тріо Олег Псюк, у якого ми взяли велике інтерв'ю , MC Кіліммен – його куплети та подача відразу ж полюбилися слухачам, а також мультиінструменталіст та затятий шанувальник хіп-хопу Ігор Діденчук.

Група була названа на честь свого рідного міста – Калуша. Виконавці увірвалися до українського шоубізу яскравим кліпом "Не маринуй".

Учасники групи – яскраві та гармонійні. Вони мають цікавий стиль, вони використовують у треках особливий калуський сленг, який не всі розуміють, але всім він подобається.

Лілу45

Дівчину можна назвати абсолютно творчою особистістю, крім того, що вона пише пісні про своє життя, силу жінок та стосунки з батьками, співачка також грає в театрі та читає вірші.

Вона розпочала кар'єру артиста навесні 2021-го і одразу ж із хіта. Композиція "Вісім" потрапила на 26 місце у світовому чарті Shazam. З того часу Лілу є першим та єдиним українським артистом, який отримав підтримку від Apple Music.

Перший альбом "Дівчинка на повітряній кулі" вона випустила влітку 2021-го.