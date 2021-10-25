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Майже зламала мені руку: Євген Кошовий розповів про важкі пологи дружини

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 жовтня, 16:51
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Відомий комік Євген Кошовий поділився подробицями нелегких пологів дружини Ксенії: чому вони тривали цілих вісім годин і чи був присутній артист на народженні дочок
Євгеній та Ксенія Кошові
Євгеній та Ксенія Кошові

Сім'я Євгена та Ксенії Кошових одна з найміцніших в шоу-бізнесі – вони разом 14 років. За цей час у пари народилося двоє дочок: старша Варвара і молодша Серафима. Але щоб дівчата з'явилися на світ, Ксенії довелося пережити довгі і складні пологи. Особливо важко їй далося народження старшої дочки:

Крапельниці ставили, було дуже складно. Краще б мені зробили кесарів, ніж я змучена, майже добу, для мене це як страшний сон був. Робили епідуральну анестезію, – згадує дружина Євгенія.

Після цього їй довелося займатися оздоровленням – почали турбувати сильні болі в спині і з'явилися інші проблеми зі здоров'ям.

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Фото: Instagram Ксенії Кошової

На пологах, незважаючи на обіцянку, Кошовий не був присутній. Потім Ксенія не ображалася на чоловіка за це, адже встигала висловити все невдоволення наперед:

Рука на переймах була синя, коли Сіма і Варя народжувалися. Я говорив: "Ти ламаєш мені руку". Дружина відповідала: "Мені зараз гірше, болючіше", – розповідає комік.

Восьмигодинні перейми дружини, каже Євген, він запам'ятав на все життя:

Тоді я ще курив і викурив пачку сигарет, поки вона народжувала Варвару, – згадує гуморист.

Але, коли Кошовий побачив новонароджену дочку відразу ж стало легше:

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Думаю: "Йо-майо, яке воно маленьке, як з ним далі бути". Найбільше боявся брати на руки, ну потім звик, – ділиться Женя.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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