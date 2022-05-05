Поліна Логунова погрожує зруйнувати кар'єру Дмитра Ступки, і ось чому

Поліна Логунова прокоментувала нове інтерв'ю колишнього чоловіка

Поліна Логунова та Дмитро Ступка, коментуючи своє розлучення, озвучили різні причини / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova

Поліні Логуновій не сподобалося інтерв'ю ексчоловіка Дмитра Ступки програмі "Зірковий шлях", у якому він причиною розлучення назвав те, що бізнес-леді знайшла собі нового чоловіка

Тепер Поліна у себе в InstaStories пригрозила розкрити правду про їхнє розлучення.

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Це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього. Я думала, ти мудріший. Я не зруйнувала твоє життя після того, що пережила. Ти вирішив осквернити моє ім'я... У тебе завжди були погані порадники

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, саме Поліна повідомила у себе в соцмережах, що вони з Дмитром не пара. У новому інтерв'ю вона не хотіла називати причину розлучення, а потім додала – вони не зійшлися характерами. Логуновій після розлучення швидко вдалося налагодити особисте життя. Зараз вона у стосунках з американцем на ім'я Джордж. Бойфренд уже освідчився Поліні. Розповідаючи про свого нового коханого, Логунова, уточнила, що зустрічатися з американцем вона почала після розлучення з чоловіком.