Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Поліна Логунова погрожує зруйнувати кар'єру Дмитра Ступки, і ось чому

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліна Логунова прокоментувала нове інтерв'ю колишнього чоловіка
Поліна Логунова та Дмитро Ступка, коментуючи своє розлучення, озвучили різні причини
Поліна Логунова та Дмитро Ступка, коментуючи своє розлучення, озвучили різні причини / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova

Поліні Логуновій не сподобалося інтерв'ю ексчоловіка Дмитра Ступки програмі "Зірковий шлях", у якому він причиною розлучення назвав те, що бізнес-леді знайшла собі нового чоловіка

Тепер Поліна у себе в InstaStories пригрозила розкрити правду про їхнє розлучення.

Реклама

Це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього. Я думала, ти мудріший. Я не зруйнувала твоє життя після того, що пережила. Ти вирішив осквернити моє ім'я... У тебе завжди були погані порадники

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, саме Поліна повідомила у себе в соцмережах, що вони з Дмитром не пара. У новому інтерв'ю вона не хотіла називати причину розлучення, а потім додала – вони не зійшлися характерами. Логуновій після розлучення швидко вдалося налагодити особисте життя. Зараз вона у стосунках з американцем на ім'я Джордж. Бойфренд уже освідчився Поліні. Розповідаючи про свого нового коханого, Логунова, уточнила, що зустрічатися з американцем вона почала після розлучення з чоловіком.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти