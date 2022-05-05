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Полина Логунова грозится разрушить карьеру Дмитрия Ступки, и вот почему

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 08:20
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Полина Логунова прокомментировала новое интервью бывшего мужа
Полина Логунова и Дмитрий Ступка, комментируя свой развод, озвучили разные причины
Полина Логунова и Дмитрий Ступка, комментируя свой развод, озвучили разные причины / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova

Полине Логуновой не понравилось интервью экс-мужа Дмитрия Ступки программе "Зірковий шлях", в котором он причиной развода назвал, что бизнесвумен нашла себе нового мужчину.

Теперь Полина у себя в InstaStories пригрозила раскрыть правду об их расставании.

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Это уничтожит твою карьеру. Если я приложу фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего. Я думала, ты мудрее. Я не разрушила твою жизнь после жизни. Ты решил осквернить мое имя... У тебя всегда были плохие советчики

Скриншот: Instagram

Напомним, именно Полина сообщила у себя в соцсетях, что они с Дмитрием не пара. В новом интервью она не хотела называть причину развода, а потом добавила – они не сошлись характерами. Логуновой после развода быстро удалось наладить личную жизнь. Сейчас она состоит в отношениях с американцем по имени Джордж. Бойфренд уже сделал Полине предложение. Рассказывая о своем новом возлюбленном, Логунова, уточнила, что встречаться с американцем она начала после расставания с мужем.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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