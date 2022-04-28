Красуня Даша Астаф'єва вперше за довгий час розповіла, чи вільне її серце

Ведуча проекту "Зірковий шлях" Даша Астаф'єва розповіла ексклюзивно для глядачів YouTube каналу "Україна" про волонтерство та сердечні справи

Даша Астаф'єва розповіла про зміни в особистому житті / Фото: instagram.com/da_astafieva

Так, у рамках нового інтерв'ю ведучий "Зіркового шляху" Даніель Салем розпитав тепер уже свою колегу Дашу Астаф'єву про роботу волонтера. Співачка розповіла, що отримує багато листів від людей, яких надихає своїм прикладом.

Кажуть: "Бачимо, Даша Астаф'єва працює, як ми можемо сидіти, – розповідає артистка, – коли я зрозуміла, що війна справа не одного дня, захотіла бути потрібною, допомагати, але ж зброю брати, на жаль, я не можу. Якби я була освічена в цьому напрямку, я була б рада захищати – стріляти я люблю у тирі. Я розумію, що це інша річ. Я почула, що на одній із кухонь волонтерських організацій потрібна допомога шеф-кухарю. І я приїхала: перші дні мила посуд та підлогу, а потім зрозуміла, що картопля – це моє. Картоплю не так багато любить людей чистити, а я сіла, тут аудіокниги собі врубаю, кожну картоплю цілую. До нас приходять такі гарні хлопці, ми підписуємо їм порції. Хочеться домашнього затишку. У нас команда, деякі люди їдуть, дехто повертається. Близько 16-20 людей штат. Намагаюся день працювати, день вдома щось робити, домашні справи трохи заспокоюють, бо в мене таке було, я трохи розклеїлася.

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Також не залишили без уваги тему особистого життя Даші. Вона зізналася, що її серце не вільне.

Після останніх моїх стосунків я сказала, що не буду нічого розповідати, але я скажу так, що я зараз дуже щаслива, я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою,

– зізналася ведуча "Зіркового шляху" Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Також зазначимо, що раніше Даша Астаф'єва зустрічалася з Артемом Кімом 5 років. Але вони вирішили розлучитися. При цьому зберегли дружні стосунки.

Нагадаємо, із середини березня "Зірковий шлях" почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем'єрні випуски програми разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу "Україна" повернулися в ефір на каналі "ІндигоTV". Щодня команда "Зіркового шляху" готує ексклюзивні інтерв'ю українських зірок, які діляться своїм досвідом у воєнний час. Більше відео на YouTube-каналі " Зіркового шляху" та на телеканалі IndigoTv.

З початку російської агресії у лютому 2022 року канал "Україна" працює у форматі трансляції загальнонаціонального марафону "Єдині новини" та допомагає країні тримати інформаційний фронт. Більш актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv