Лише руїни та смерті: Руслана показала зруйновану російськими окупантами Бородянку (відео)

Українська співачка Руслана відвідала звільнене від рашистів містечко, щоб передати гуманітарну допомогу

Руслана побувала у звільненій від окупантів Бородянці / Фото: скриншот, Instagram

Бородянка – ще одне містечко під Києвом, яке зазнало великих збитків та втрат від рук цинічних російських окупантів. Днями це місце вдалось звільнити від "русского мира". Тож Руслана одразу вирішила відвезти постраждалим місцевим допомогу.

Артистка приєдналася до одного з київських підрозділів територіальної оборони. Разом з захисниками вона вирушила в Бородянку та відвезла необхідні речі мешканцям.

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Привезли в Бородянку та навколишні до Бучі населені пункти гуманітарну допомогу. Взяли все для малесеньких, для немовлят. Ліки взяли, – розповіла співачка.

Також Руслана записала відео, де показала, що залишили після себе загарбники на вулицях цього містечка.

На шокуючих кадрах видно майже повністю розбиті житлові будинки, дитячі майданчики, садки, школи, парки. Крім того, можна побачити покинуту ворожу військову техніку та обстріляні автомобілі.

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Скриншот відео

Скриншот відео

Все повністю зруйноване… Дорогою бачу весь цей треш. Серед слів немає таких термінів, які я бачу, – емоційно висловилась зірка.

Окрім того, на кадрах, опублікованих Русланою, можна помітити, що рашисти залишили на згадку про себе намальовані букви V та руїни. Їм ніколи не пробачать цього кривавого злочину й завжди пам'ятатимуть це.

Скріншот відео

Раніше Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників, які віддали своє життя, рятуючи інших.