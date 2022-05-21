Федишин пригадала Поляковій кокошник, а Приходько – Євробачення-2009: все через слова про гомофобію

Співачка Ірина Федишин різко відповіла зіркам, які розкритикували її гомофобну позицію. Серед них виявились Оля Полякова Анастасія Приходько та Melovin

Ірина Федишин відповіла колегам, які розкритикували її за гомофобію / Фото: Скріншот із відео

Співачка Ірина Федишин приголомшила своєю заявою про те, що вважає представників ЛГБТ-спільноти грішниками. Після таких слів багато зірок українського шоу-бізнесу розкритикували виконавицю за нетолерантне ставлення до людей.

Як відреагували колеги по сцені?

Так, серед тих, хто висловився про скандальну заяву, Федишин опинилися Оля Полякова, Анастасія Приходько, Melovin та багато інших знаменитостей.

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Полякова додала у своєму Instgaram сторіс із фрагментом слів колеги і назвала це "середньовіччям", а також запропонувала Ірині далі просто співати.

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А ось Анастасія Приходько та Melovin написали більш розгорнуту думку у своєму Facebook.

Через геїв усі! Ну ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала..., – написала Приходько.

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Melovin висловився жорсткіше і прирівняв гомофобію до рашизму:

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Тобі для суддівства "розпусного", "гріховного", "гомогейського" конкурсу довелося зробити над собою СТРАШНЕ зусилля, а потім побути рота з милом ДОВЕ, сходити до церкви і поставити свічку за упокій своєї кар'єри, – міцно відреагував співак.

Федишин відповіла

Нарешті Ірина Федишин зібрала в собі сили та відповіла всім своїм "кривдникам" одразу. В Instastories співачка зробила репост відеорозбору конфлікту від блогера Ростислава Калацинського, який підтримав її позицію.

Федішин відразу згадала, як Анастасія Приходько виступала на Євробаченні-2009 за Росію.

А хто така Настя Приходько? Настя, патріотизм – це любити свою країну завжди, а не лише сьогодні швидко перевзутися, – написала Федишин.

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А Полякова колега вирішила нагадати про кокошника, який раніше був візитною карткою співачки. Незважаючи на те, що Полякова відмовилася від кар'єри в Росії, Федішин вважала її однією з тих зірок, хто теж швидко перевзувся.

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А тепер так. Оля, але краще пізно, ніж ніколи, – уїдлива співачка.

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Дісталося і Melovin, який до того ж є тим самим представником "гріховної" спільноти ЛГБТ. Чомусь Федишин звинуватила співака у не толерантності.

Меловін, гарні в тебе пісні, але за твою невихованість та нетолерантність – "0" балів, – відреагувала Федишин.

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Реабілітуватися в очах тих, хто засудив Ірину, вона, схоже, не намагалася і підлила олії у вогонь черговою заявою. На думку Федишин, сьогодні ЗМІ руйнують традиційний образ сім'ї та штовхають людей на гріх, говорячи про ЛГБТ.

Поступово складається ситуація, коли захисту потребує найцінніша складова суспільства – а це сім'я, – написала Ірина. – І чим більше ми говоримо про це – тим більше це може підштовхнути до такого гріховного вибору.

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Також сайт "Сегодня" підготував матеріал про те, як, намагаючись погасити хейт від Євробачення, Федишин вдалося роздмухати скандал з ЛГБТ.