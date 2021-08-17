Йому виповнилося б 53: кращі пісні і цитати Кузьми Скрябіна

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП. Його музика стала спадщиною сучасної української культури, а його цитатами прикрашають стіни в різних куточках України

Пам'яті Андрія Кузьменка: кращі пісні і цитати музиканта / Фото: instagram.com/skryabinband

Сьогодні, 17 серпня, Кузьма міг би відсвяткувати свій день народження. Його друг Олексій Мочанов вже згадав артиста добрим словом, а ми зробили добірку хітів Скрябіна та зібрали кращі цитати Андрія про Україну і не тільки.

Реклама

"Кінець фільму"

Буквально за кілька днів до смерті співака його група "Скрябін" випустила в світ композицію під назвою "Кінець фільму".

Пісню планували включити в попередній альбом групи, але цього не сталося, і вона залишилася чекати свого часу. Як виявилося, слова пісні стали пророчими для Кузьми.

Реклама

"Дельфіни"

Всього за один день до загибелі Кузьма "Скрябін" представив новий відеокліп на пісню "Дельфіни". Пісня в стилі "Скрябіна" – з глибоким змістом і простими словами.

У 2019 співачка TAYANNA зробила кавер на цю композицію.

"Мам"

Реклама

Пісню "Мам" співак присвятив найближчій людині – мамі. Цікаво, що в 2018 році італійський співак Альфонсо Олівер записав власну версію композиції на своїй рідній мові, яка отримала назву Mamma.

"Люди, як кораблі"

У текстах Кузьми почала з'являтися соціальна тематика. Багато хто вважає, що пісня "Люди, як кораблі" адресована Юлії Тимошенко.

Кавер-версія цього хіта вийшла в 2016 році в альбомі групи Антитіла – "Сонце".

Реклама

"Спи собі сама"

Існує думка, що пісня "Спи собі сама" присвячена дружині Андрія, Світлані. Сам же Кузьма говорив, що її можна сприймати по-різному: "Сенс пісні можна розцінювати так, що дядько просто пішов від своєї жінки на рибу або там пити пиво, ось і "спи собі сама, коли біля тебе мене нема".

А можна згадати фільм "Привид", де була ситуація набагато серйозніше, коли чоловік загинув, але залишився біля своєї дружини в образі духу, і виходило те саме".

"Мовчати"

У 2003 році Кузьма зняв кліп з Іриною Білик на пісню "Мовчати". У цій відеороботі глядачеві відкрилася нова сторона Андрія, лірична, романтична, ніжна і чуттєва.

У пісні є також своя історія. Якось вночі Кузьмі наснилася фраза "Давай виключимо світло и будемо мовчати".

Кращі цитати Кузьми Скрябіна

Я був недобрий син всередині, бо мав супротив до батьків. Він пропав в мене в 30 років. Запізно. Злості до батьків не має бути.

Андрій Кузьменко / Фото: instagram.com/skryabinband

Біда в тому, що політики ніколи не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було, у них була недоторканність.

Музикант Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/skryabinband

Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом.

Андрій Кузьменко отримав звання народного артиста України посмертно – дивіться сюжет:

Ще матеріали на тему: