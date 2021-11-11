Стара і лінива: Бебешко жостко обізвав Мілу Нітіч після розриву

Творчий тандем Володимира Бебешко і Міли Нітіч існував 10 років. Потім співачка та продюсер несподівано розійшлися зі скандалом і вже тривалий час не спілкуються

Творчий тандем Володимира Бебешко і Міли Нітіч розпався ще у 2016 році. / Фото: Facebook

Бебешко та Нітіч припинили співпрацю у 2016 році - ініціатором розриву творчих відносин стала Нітіч. І ось зірки вирішили прокоментувати ситуацію та розповісти один про одного. Так, продюсер дуже здивував своїми словами, назвавши експідопічну "старою бабою".

Як сказав Бебешко, у Міли справді прекрасний вокал, але "вона грузна".

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Вона дійсно прошибала вокалом. Вона – українська Хьюстон! Вона мала зайняти статус державної співачки. Але вона мені сказала, що молода. Яка ти молода?! 30 років – стара баба і ти завжди виглядала на 40 років, – розповів продюсер на шоу "Не бреши мені".

Ба більше, Бебешко розповів, що за чотири роки, як вони не працюють разом, Нітіч "не написала жодного твору".

Я дав їй можливість експериментувати. Вона лінива. Я не хочу її образити, але це правда, – додав продюсер.

Водночас сама Нітіч заявила, що продюсер хотів "залишити пісні і ім’я собі" після розпаду, однак артистка не погодилась.

Розкол стався у 2016 році році. Я не змогла зібрати 500 місць в Українському домі. А це дуже б’є по артисту, який вже багато років на сцені. В нас був "розбір польотів" і тоді він видав мені таку фразу: "Ти не Алла Пугачова!". І це був перший раз, коли я сказала, що хочу піти. На що він сказав: "Ну йди, але пісні і ім’я залишаються мені", – зізналась Міла у шоу.

Як додала співачка, їй було легше "поховати своє ім’я", ніж віддати це Бабешку.

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Нагадаємо, співпраця Міли із продюсером почалася після її виступу у проєкті "Шанс".

Співачка та продюсер вже тривалий час не спілкуються. / Фото: Facebook

У 2011 році артистка брала участь у фіналі нацвідбору на Євробачення з піснею Goodbye, та зайняла 20-те місце. У 2017 році вона виступила у другому півфіналі нацвідбору з піснею Mystery, однак посіла шосту сходинку.

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Відзначимо, що Бебешко, окрім Нітіч, продюсував і гурт "Пающіє труси" – спільний проєкт із музикантом Андрієм Кузьменком, який загинув у 2015 році унаслідок ДТП.

Торік Нітіч вже зізнавалась, непорозуміння з Бебешком у них почалися давно. Вона заявляла, що продюсер – складна людина і "у нього непростий характер".

У програмі "Зірковий шлях" Міла і Володимир ділилися подробицями розриву, а співачка прокоментувала чутки, чи був колись між ними роман:

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