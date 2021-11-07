Любов Успенську звинуватили у крадіжці пісні. Співачка відповіла

Любов Успенська опинилася в центрі скандалу через авторські права на пісню "По полюшку". Автор треку Наталія Лапіна розповіла, що співачка її обдурила

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Кілька місяців тому авторка пісні заборонила Любові Успенській співати пісню "По полюшку" на концертах. Наталія заявила, що співачка порушила домовленість та не виплачує авторські нарахування за трек.

За словами Лапіної, вона підписала договір зі співачкою згідно з яким мала отримувати авторські відрахування за кожне виконання пісні, випуск її на будь-яких носіях та скачування на цифрових платформах.

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У мене просто все крадуть. Сама зірка знає. І сама, напевно, у долі. Я навіть не сумніваюсь. Я написала хіт. Його співає вся країна. Кожен собака у ТikTok. Усі мільйонні перегляди – це мої гроші також. Дуже багато народу скачало пісню. Море концертів. Я не бачила жодного звіту , жодного рубля . Я виглядаю повною дурепою, – сказала Лапіна.

Наталія Лапіна та Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, скриншот

Любов Успенська кілька місяців не коментувала звинувачення Наталії Лапіної, але тепер співачка вирішила порушити мовчання.

Жінка в неадекваті. У мене всі права куплені. У неї дах з'їхав. Вона просто не знає, як сьогодні на себе звернути увагу. У мене права захищені , – заявила Любов Успенська журналістам програми "Ти не повіриш".

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