Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Помер Дяченко

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої: Якщо вони будуть разом – круто

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співак Володимир Дантес вперше розповів, що думає про новий роман екс-дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором та другом сім'ї Михайлом Кацуріним
Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої
Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Після розлучення Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не поспішають розкривати подробиці особистого життя. Але цікаві фанати підозрюють, що причиною розриву став новий роман співачки з ресторатором та другом сім'ї Михайлом Кацуріним, адже пару застали на прогулянці у Барселоні.

Проте, як стверджують екс-подружжя, вони довго говорили і працювали над своїми стосунками, тому розійшлися не через конфлікт, а тому, що погасли почуття. Дантес зізнався в інтерв'ю "ЖВЛ , що не проти розпочати нові відносини.

Реклама

Я буду тільки радий, якщо все буде добре. Доросла дівчина, і сама вирішить, хто має бути з нею. Я також хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі хочуть класних стосунків, класного життя, я чекаю, – поділився співак.

І поки Дорофєєва і Кацурін ніяк не коментують чутки про стосунки, а ось Дантес запевняє, що буде радий, якщо це все ж таки виявиться правдою.

Я щиро кажучи, взагалі про це нічого не знаю. Я не лізу в особисте життя Наді. Це точно: вона не втекла від мене до нього. Якщо вони будуть разом – круто. Це також вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружина Кацуріна – ред. ), – пожартував Дантес.

До речі, нещодавно Дантес неоднозначно привітав з днем народження Дашу Кацуріну, чим ще більше спровокував чутки серед фанатів.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти