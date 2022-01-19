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У Камалії температура під 40 – підозрюють грип та COVID-19 одночасно

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 10:56
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Українська співачка завжди відверта зі своїми фанатами. Тож вона не стала приховувати, що серйозно захворіла
Камалія розповіла про свою хворобу.
Камалія розповіла про свою хворобу. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія, яка розповідала, в якій вірі виховує дочок від мільярдера-мусульманина, пояснила, що днями у неї різко погіршився стан здоров'я. Зірку декіль днів підряд лихоманило і температура не збивалася нижче 39 градусів.

Камалії було настільки зле, що їй довелося навіть викликати швидку.

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Спочатку артистка почала підозрювати, що знову підхопила коронавірус, судячи по симптомам: температура зростала, не збивалася, лихоманило, сильний головний біль, ламало все тіло, сильна закладеність носа, перестала відчувати запахи і смак їжі, занепад сил та сонливість.

Камалія
Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Лікарі почали підозрювати у мене Флурону – це коли людина хворіє на два віруси одночасно, виявляється, що грип і коронавірус можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи одне одного! Зробили обидва тести, виявилося, що COVID-19 немає, а ось грип А присутній – зазначила Камалія.

Як додала зірка, їй назначили лікування від грипу і наразі їй стало трошки легше. За словами артистки, вона вже не збиває температуру, але поки що тримається в межах 38-37 градусів.

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Скріншот instagram/kamaliyaofficial

Слава Богу, вже не під 40! Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, на сьогоднішній день потрібно здавати тести не лише на коронавірус, а й на грип, виявляється його зараз багато! І, як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на Флурону!, – написала співачка.

Також Камалія звернулась до прихильників та побажали їм міцного імунітету і не забувати приймати вітаміни та пити багато рідини, якщо раптом захворіли.

Нагадаємо, раніше Камалія показала, як разом із 8-річними доньками-двійнятами робила процедури для омолодження.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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