У Камалии температура под 40 – подозревают грипп и COVID-19 одновременно

Украинская певица всегда откровенна со своими фанатами. Поэтому она не стала скрывать, что серьезно заболела

Камалия рассказала о своей болезни. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия, которая рассказывала, в какой вере воспитывает дочерей от миллиардера-мусульманина, объяснила, что на днях у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Звезду несколько дней подряд лихорадило и температура не сбивалась ниже 39 градусов.

Камалии было настолько плохо, что ей пришлось даже вызвать скорую.

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Артистка начала подозревать, что снова подхватила коронавирус, судя по симптомам: температура росла, не сбивалась, лихорадило, сильные головные боли, ломало все тело, сильная заложенность носа, перестала чувствовать запахи и вкус пищи, упадок сил и сонливость.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Врачи начали подозревать у меня Флурону – это когда человек болеет двумя вирусами одновременно, оказывается, что грипп и коронавирус могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что COVID-19 нет, а вот грипп А присутствует, – отметила Камалия.

Как добавила звезда, ей назначили лечение от гриппа и теперь стало немного легче. По словам артистки, она уже не сбивает температуру, но она пока держится в пределах 38-37 градусов.

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Скриншот instagram/kamaliyaofficial

Слава Богу, уже не под 40! Но начало болеть горло, немного больно глотать. Таким образом, на сегодняшний день нужно сдавать тесты не только на коронавирус, но и грипп, оказывается его сейчас много! И, как выяснилось, что можно еще и заболеть Флуроной!, – написала певица.

Также Камалия обратилась к поклонникам и пожелала им крепкого иммунитета и не забывать принимать витамины и пить много жидкости, если вдруг заболели.

Напомним, ранее Камалия показала, как вместе с 8-летними дочерьми-близнецами делала процедуры для омоложения.