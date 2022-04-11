"Ваша країна стала терористом #1": Потап звернувся до зірок із РФ, які мовчать про війну в Україні

Вкотре Олексій Потапенко закликав до відповіді російських знаменитостей, які продовжують мовчати про війну в Україні

Потап знову звернувся до зірок з РФ, щоб вони перестали молвчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/realpotap, открытые источники

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко за словом у кишеню не лізе, особливо коли треба відновити справедливість чи озвучити правду. Нещодавно ми писали, що він звернувся до посібника Путіна Медведєва, критикував боягузливого Нурлана Сабурова , а тепер артист звернувся до всіх російських зірок, які мовчать про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував звернення до зірок, яких знають усі, але вони стали мовчазною підтримкою кривавого режиму Кремля, адже продовжують мовчати та не помічати війну, яку розпочала Росія в Україні.

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Олексій Потапенко

На фото, опублікованому Потапом, – Кіркоров, Баста, Крід, Щербаков та багато інших.

На терезах занадто багато ... кар'єри, сім'ї, бізнес ... різний вік, різна глибина проникнення .... але так за помахом чарівної палички замовкнути всім, одночасно або переписувати за методичкою пости про патріотизм у ті самі дні, коли Ваша країна стала терористом #1 на планеті Земля, під керівництвом шизофреніка з бункера ….Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – кров, насильство, жорстокість і смерть, невже це не привід скористатися роками, досвідом та славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію? Так ...буде боляче, страшно, важко, але ви завжди себе поважатимете за те, що посміли бути Людиною!!!! ЗА ТЕ, ЩО МОЖЕТЕ СКАЗАТИ!!

скриншот з Instagram Потапа

Загалом це люди з багатомільйонними аудиторіями, які могли б використати свій голос, щоб донести божевільним, що поїдають пропаганду по ТБ, усю правду про російську війну в Україні. Але, мабуть, теплі містечка дорожчі за сумління...

Нагадаємо, раніше Остап Ступка зачитав вірш, який зараз треба почути кожному.

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