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"Гарячі серця, характер зі сталі": Остап Ступка зачитав вірш, який зараз треба почути кожному

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 23:03
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Ця поезія з проекту "Поезія незламних", яку читає український актор Остап Ступка, варта уваги. Вона відображає наші нинішні реалії та весь біль, який зараз переживає кожен українець
Остап Ступка зачитав вірш Сергія Фаліона "Ми йдемо далі"
Остап Ступка зачитав вірш Сергія Фаліона "Ми йдемо далі" / Фото: скріншот

Нещодавно все обговорювали одкровення Дмитра Дикусара про те, що допомагає захисникам із ЗСУ підтримувати бойовий дух. Ми також не можемо залишатися байдужими до поезії, яка відображає наші нинішні реалії та весь біль, який українці переживають через вторгнення Росії. Наступний вірш треба почути кожному!

На YouTube-каналі Театру імені Івана Франка з'явився новий проект – "Поезія незламних". Це ініціатива театру на основі поезій сучасних українських поетів, народжених російською війною.

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Театр імені Івана Франка у Києві

Автори ідеї мають важливу місію:

Ми прагнемо сфотографувати справжнє з його шаленою війною, героїзмом українських військових, з жахливими втратами та загартованим у вогні військових пожеж мужністю українського народу. Нова велика військова проза або видатна нова військова драма про цю війну з'являться, можливо, через рік-два, а може, й значно пізніше. А сучасна поезія реагує на трагічні виклики часу – миттєво, імпульсивно, емоційно, концентровано образно.

В описі проекту зазначено, що актори театру уважно стежать за публікаціями сучасних українських текстів. Тому актори здебільшого самі обирали тексти для декламації, які відгукуються їм найбільше.

А вибір у цьому поетичному контексті є досить широким. Глибокі поетичні тексти від Сергія Жадана, Катерини Калітко, Любові Якимчук, Віталія Білозіра, Мар'яни Савки, Сашка Ірванця, Юрія Рибчинського та інших українських поетів, які пропустили тему цієї війни крізь власні серця.

Про народження великої кількості актуальної та дуже сильної поезії говорив, до речі, у недавньому інтерв'ю Ігор Кондратюк .

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Ми вважаємо, що наступний вірш Сергія Фаліона "Ми йдемо далі", який читає Остап Ступка, колишній буряк Поліни Логунової , Треба почути кожному!

Також на піку обговорень новий трек Jerry Heil , який вона присвятила Зеленському, Кіму та Арестовичу.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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