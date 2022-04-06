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Скоро, Дімо, скоро тобі на концерт до Кобзона: Потап звернувся до Медведєва

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 14:50
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Після марних заяв посібника Путіна український репер записав гостре звернення
Репер гостро відповів російському політику
Репер гостро відповів російському політику / Фото: instagram.com/realpotap, открытые источники

Вже понад 40 днів в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Історія доводить, що кожен винний у таких жорстоких злочинах, які зараз рашисти творять на наших землях, зазнає покарання. І це станеться вже дуже скоро. До відповіді закликає Дмитра Медведєва, маріонетку Путіна, український продюсер та музикант Потап.

На своїй сторінці в Instagram Олексій Потапенко опублікував пост у відповідь на одну із заяв Медведєва. Він передбачив російському політику, учаснику кривавого російського режиму, його швидку долю.

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репер Потап

Дімо, в далекі часи ми були з тобою знайомі особисто, мені подобалося, як ти танцюєш смішний танець, твоя маленька роль у великому правлінні карлика тебе завжди влаштовувала, але те, на що ти перетворився разом з божевільним режимом, Дімо, вражає своєю шизофренічною масштабністю, з українців вилучити українське – це як з людини дістати людське… те, що ви керуєте країною дурнів, очевидно настільки, що вже не здатне ні здивувати, ні налякати… Ваша безпорадність у менеджменті своєї власної країни, заснована на неможливості контролю ЕГО, перед смертю, викликає... нічого вже це не викликає... Скоро, Дімо, скоро тобі на концерт до Кобзона, Жирік гріє тобі місце… ось так буде, а не Лісабон тощо, тривіально… Вас усіх затопчуть, причому свої ж, а ми додамо… ми станцуємо твій знаменитий танець за два метри над тобою, Діма…. СЛАВА УКРАЇНІ! #standwithukraine

Українці з нетерпінням чекають на цей момент.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Також сьогодні говорять про те, що помер Володимир Жириновський.

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Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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