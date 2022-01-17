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Внучка Ротару носить каблучку з величезним діамантом: зібралася заміж за хлопця зі списку Forbes?

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 19:24
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Розмови про те, що молода онучка Софії Ротару ось-ось вийде заміж з'явилися відразу ж, як стало відомо про стосунки дівчини з бойфрендом-підприємцем
Соня Євдокименко показала величезний діамант на пальці
Соня Євдокименко показала величезний діамант на пальці / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Відносини Софії Євдокменка із її коханим Денисом Ждановим стрімко розвиваються. Нещодавно вони поділилися ніжним фото з весілля друзів Але шанувальників цікавить, коли ж Софія піде під вінець.

Дівчина заінтригувала свою аудиторію у Instagram фотографією з кільцем на пальці. Величезний камінь на тонкій ручці Софії одразу впав у вічі.

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І хоча каблучка була надята не на безіменний палець, як це прийнято при заручинах, а на середній, у шанувальників з'явилися всі підстави думати, що прикрасу все ж таки подарували під час пропозиції руки та серця.

На це натякнула форма каменю. Як відомо, серед кілець для заручин теж є свої особливі правила. Наприклад, така форма діаманту одна з найпопулярніших і дуже часто такі кільця і заявляють, як прикраси для заручин.

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Купити таке кільце в Україні буде не дешево, адже вага та кількість карат у нього досить пристойна. Так, на одному із сайтів вартість півмовчального кільця з діамантом із білого золота – майже 3,5 тисячі доларів .

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Однак, є припущення, що вартість прикраси може бути набагато вищою. до 10 тисяч доларів адже все залежить від кількості карат у діаманті. У США, наприклад, де нині живе Денис, вартість каменю 1.5 карата від $8,000 до $10,000 .

Але чи справді Софія прийняла пропозицію руки та серця від Дениса? В ексклюзивному коментарі для сайту "Сегодня" отець Софії, Руслан Євдокименко, спростував чутки про заручини дочки.

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Ніхто нікуди не виходить, – засміявся продюсер. – Раджу всім менше слухати чутки та плітки, – заявив син Софії Ротару.

Так це насправді, або поки кілька не хоче розкривати подробиці свого особистого життя, дізнаємося через час. Але якщо ж каблучка справді було черговим подарунком на святкову дату, то боїмося навіть припустити, який розкішний діамант піднесе Денис Жданов на заручини.

Соня Євдокименко з бойфрендом Денисом Ждановим
Соня Євдокименко з бойфрендом Денисом Ждановим / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Раніше ми писали про те, що Руслан Євдокименко показав розкішний особняк Софії Ротару під Києвом .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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