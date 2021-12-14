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Внучка Ротару показала ніжне фото зі своїм бойфрендом-підприємцем

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 17:05
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Романтичними фотографіями з весілля друзів пари в Мексиці онука відомої співачки Софія та її 33-річний бойфренд Денис поділилися у своїх Instagram-акаунтах
Соня Євдокименко поділилася фото з хлопцем
Соня Євдокименко поділилася фото з хлопцем / Фото: Instagram: iamsofiaeve

20-річна Софія Євдокимова намагається не часто публікувати фотографії разом зі своїм коханим бізнесменом зі списку Forbes Денисом Ждановим. Рідкісними кадрами зі спільного відпочинку дівчина поділилася в Instagram зовсім недавно.

Цього разу кілька вирішила зняти щасливий момент на весіллі у своїх друзів у Мексиці. На фото, опублікованому у стрічці, Денис ніжно обійняв свою кохану.

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Соня Євдокименко з бойфрендом Денисом Ждановим
Соня Євдокименко з бойфрендом Денисом Ждановим / Фото: Instagram: iamsofiaeve

У коментарях під публікацією фоловери зазначили, що бойфренд Софії дуже схожий на її дідуся Анатолія, дружину Софії Ротару. Також цікаві коментатори поспішили дізнатися, коли відбудеться власне весілля Софії та Дениса.

  • "Сонечка ваше весілля коли?"
  • "Ваш хлопчик теж добрий"
  • "Ваш хлопець схожий на вашого дідуся Анатолія. Типаж такий самий. Красива ви кілька"
  • "Подумала ви вийшли заміж!"
Скріншот -instagram.com/iamsofiaeve

Проте, своїми планами на подальше спільне життя кілька поки що не ділиться. Відомо, що Євдокименко та Жданов разом уже більше року, стосунки між коханими розпочалися взимку 2020 року.

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