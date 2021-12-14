Внучка Ротару показала ніжне фото зі своїм бойфрендом-підприємцем

Романтичними фотографіями з весілля друзів пари в Мексиці онука відомої співачки Софія та її 33-річний бойфренд Денис поділилися у своїх Instagram-акаунтах

Соня Євдокименко поділилася фото з хлопцем / Фото: Instagram: iamsofiaeve

20-річна Софія Євдокимова намагається не часто публікувати фотографії разом зі своїм коханим бізнесменом зі списку Forbes Денисом Ждановим. Рідкісними кадрами зі спільного відпочинку дівчина поділилася в Instagram зовсім недавно.

Цього разу кілька вирішила зняти щасливий момент на весіллі у своїх друзів у Мексиці. На фото, опублікованому у стрічці, Денис ніжно обійняв свою кохану.

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Соня Євдокименко з бойфрендом Денисом Ждановим / Фото: Instagram: iamsofiaeve

У коментарях під публікацією фоловери зазначили, що бойфренд Софії дуже схожий на її дідуся Анатолія, дружину Софії Ротару. Також цікаві коментатори поспішили дізнатися, коли відбудеться власне весілля Софії та Дениса.

"Сонечка ваше весілля коли?"

"Ваш хлопчик теж добрий"

"Ваш хлопець схожий на вашого дідуся Анатолія. Типаж такий самий. Красива ви кілька"

"Подумала ви вийшли заміж!"

Скріншот -instagram.com/iamsofiaeve

Проте, своїми планами на подальше спільне життя кілька поки що не ділиться. Відомо, що Євдокименко та Жданов разом уже більше року, стосунки між коханими розпочалися взимку 2020 року.

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