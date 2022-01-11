Син Софії Ротару показав розкішний заміський будинок матері: фото

Син співачки Руслан Євдокименко, який нещодавно відзначив 28-у річницю весілля зі своєю дружиною Світланою, показав розкішний особняк матері.
Будинок народної артистки України розташований під Києвом, в елітному селищі П'ятихатки, оточеному сосновим лісом.
У своєму Instagram-акаунті Руслан Євдокименко показав фото засніжених алей у дворі котеджу.
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Дивлячись на фото, можна зрозуміти, що територія володінь Ротару не маленька. За деякою інформацією зі ЗМІ, загальна площа заміського маєтку співачки 1,4 тис. квадратних метрів, а площа ділянки – 20 соток.
Раніше сама Софія Ротару ділилася фотографіями, на яких показала, які рослини є на території її володінь. На знімках можна побачити будинок виконавиці.
74-річна Ротару разом із сім'єю живе у великому триповерховому котеджі з панорамними вікнами. Крім основного особняка, на території є гостьовий будиночок та велика альтанка.
Відомо, що Софія Михайлівна сама любить займатися садом. Співачка розводить квіти та чагарники, а також вирощує велику кількість дерев різних видів. Досягненнями у сфері садівництва Ротару любить ділитися зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.
Раніше ми писали про те, що 20-річна онука Софії Ротару вже подорослішала і недавно розбурхала Мережа пікантними знімками з фотосесії, де позувала з оголеними грудьми .