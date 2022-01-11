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Син Софії Ротару показав розкішний заміський будинок матері: фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 13:07
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Софія Ротару живе у розкішному будинку, розташованому у лісі під Києвом. Народна артистка придбала маєток 16 років тому і з того часу займається його благоустроєм
Син Ротару показав особняк співачки
Син Ротару показав особняк співачки / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Син співачки Руслан Євдокименко, який нещодавно відзначив 28-у річницю весілля зі своєю дружиною Світланою, показав розкішний особняк матері.

Будинок народної артистки України розташований під Києвом, в елітному селищі П'ятихатки, оточеному сосновим лісом.

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У своєму Instagram-акаунті Руслан Євдокименко показав фото засніжених алей у дворі котеджу.

Скріншот – instagram.com/rus_yevdokymenko/

Дивлячись на фото, можна зрозуміти, що територія володінь Ротару не маленька. За деякою інформацією зі ЗМІ, загальна площа заміського маєтку співачки 1,4 тис. квадратних метрів, а площа ділянки – 20 соток.

Раніше сама Софія Ротару ділилася фотографіями, на яких показала, які рослини є на території її володінь. На знімках можна побачити будинок виконавиці.

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Фото – instagram.com/sofiarotaru.official/

74-річна Ротару разом із сім'єю живе у великому триповерховому котеджі з панорамними вікнами. Крім основного особняка, на території є гостьовий будиночок та велика альтанка.

Фото – instagram.com/sofiarotaru.official/

Відомо, що Софія Михайлівна сама любить займатися садом. Співачка розводить квіти та чагарники, а також вирощує велику кількість дерев різних видів. Досягненнями у сфері садівництва Ротару любить ділитися зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.

Раніше ми писали про те, що 20-річна онука Софії Ротару вже подорослішала і недавно розбурхала Мережа пікантними знімками з фотосесії, де позувала з оголеними грудьми .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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