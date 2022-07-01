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"Я все чекала...": Лілія Подкопаєва про мовчання Ані Лорак та друзів у Донецьку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 15:36
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Легенда українського спорту зізналася, що зіштовхнулася зі стіною нерозуміння. Зараз вона не спілкується з багатьма своїми друзями
Лілія Подкопаєва розповіла про спілкування з Ані Лорак та друзями з Донецька
Лілія Подкопаєва розповіла про спілкування з Ані Лорак та друзями з Донецька / Фото: Колаж: Сьогодні

Мовчазна позиція Ані Лорак зруйнувала дружбу з давньою подругою Лілією Подкопаєвою. Спортсменка зізналася, що з початку війни не спілкується з кумою.

Як розповіла Подкопаєва в інтерв'ю "Слава+", Не тільки з Ані Лорак їй довелося розірвати стосунки. Як відомо, гімнастка родом із Донецька, тому з початком війни на Донбасі її стосунки з багатьма друзями похитнулися.

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Там (у Донецьку – ред.) з 14-го року нас уже називали "нацики" і що ми там скакали на Майдані. Коли я почала пояснювати та намагалася пояснити, чому саме так відбувається, я теж зустріла стіну. Ніхто не хоче нічого чути, тому більше близького у нас не може бути, – сказала Подкопаєва.

Спортсменка розповіла, що у Донецьку залишилися її тренери. Але їх повністю поглинула проросійська пропаганда.

Вони вже перероблені пропагандою. Це дуже страшно. ДНР та ЛНР – це терористичні організації, які не повинні існувати. І звісно, це потрібно було закінчити у 14-му році, – заявила Подкопаєва.

Під час інтерв'ю Слава Дьомін розповів, що писав Ані Лорак, але не отримав відповіді. Ведучий показав скріншот листування з "мовчазною" зіркою.

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Скріншот із відео

Проте Лілія Подкопаєва зізналася, що не намагалася зв'язатися із екс-подругою. На думку спортсменки, у цьому немає жодного сенсу, якщо людина вже прийняла таку позицію.

Я нічого їй не писала. Мовчання буває дуже гучним. Ні Ані Лорак, ні її представник не зробили жодної заяви. Тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити. Я все чекала...бо кожен голос має значення. Голос, який має таку кількість фоловерів, треба було виставити як щит. Тому що вмирають діти, ми, як ми, не можемо цього дозволити, – сказала гімнастка.

Водночас Подкопаєва зізналася, що зрадництво з боку подруги було дуже сильним потрясінням.

Я завжди намагалася знайти виправдання. Але зараз жодних виправдань не може бути. Я справді чекала і для мене це дуже болісно. Я прагнула до останнього. Але коли минуло три місяці і була цілковита тиша, мене це вбило – відверто сказала Лілія.

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Раніше українська співачка Злата Огневич заявила, що мовчання Ані Лорак про війну стало для неї шоком.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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