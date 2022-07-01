"Я все чекала...": Лілія Подкопаєва про мовчання Ані Лорак та друзів у Донецьку

Мовчазна позиція Ані Лорак зруйнувала дружбу з давньою подругою Лілією Подкопаєвою. Спортсменка зізналася, що з початку війни не спілкується з кумою.
Як розповіла Подкопаєва в інтерв'ю "Слава+", Не тільки з Ані Лорак їй довелося розірвати стосунки. Як відомо, гімнастка родом із Донецька, тому з початком війни на Донбасі її стосунки з багатьма друзями похитнулися.
Там (у Донецьку – ред.) з 14-го року нас уже називали "нацики" і що ми там скакали на Майдані. Коли я почала пояснювати та намагалася пояснити, чому саме так відбувається, я теж зустріла стіну. Ніхто не хоче нічого чути, тому більше близького у нас не може бути, – сказала Подкопаєва.
Спортсменка розповіла, що у Донецьку залишилися її тренери. Але їх повністю поглинула проросійська пропаганда.
Вони вже перероблені пропагандою. Це дуже страшно. ДНР та ЛНР – це терористичні організації, які не повинні існувати. І звісно, це потрібно було закінчити у 14-му році, – заявила Подкопаєва.
Під час інтерв'ю Слава Дьомін розповів, що писав Ані Лорак, але не отримав відповіді. Ведучий показав скріншот листування з "мовчазною" зіркою.
Проте Лілія Подкопаєва зізналася, що не намагалася зв'язатися із екс-подругою. На думку спортсменки, у цьому немає жодного сенсу, якщо людина вже прийняла таку позицію.
Я нічого їй не писала. Мовчання буває дуже гучним. Ні Ані Лорак, ні її представник не зробили жодної заяви. Тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити. Я все чекала...бо кожен голос має значення. Голос, який має таку кількість фоловерів, треба було виставити як щит. Тому що вмирають діти, ми, як ми, не можемо цього дозволити, – сказала гімнастка.
Водночас Подкопаєва зізналася, що зрадництво з боку подруги було дуже сильним потрясінням.
Я завжди намагалася знайти виправдання. Але зараз жодних виправдань не може бути. Я справді чекала і для мене це дуже болісно. Я прагнула до останнього. Але коли минуло три місяці і була цілковита тиша, мене це вбило – відверто сказала Лілія.
Раніше українська співачка Злата Огневич заявила, що мовчання Ані Лорак про війну стало для неї шоком.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"