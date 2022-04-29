Злата Огнєвіч заявила, що мовчання Ані Лорак про війну стало для неї шоком

Злата Огнєвіч прокоментувала позицію Ані Лорак

Злата Огневич висловилася про Ані Лорак / Фото: facebook.com/AniLorak, Скриншот из видео

Ані Лорак лише через кілька днів після повномасштабного вторгнення Россі в Україну опублікувала пост, але так і не назвала війну – "війною", а Путіна – агресором , Зараз співачка зникла із соцмереж, скасувала всі концерти і не з'являється на публіці

Як зізналася Злата Огнєвіч у інтерв'ю Ростиславу Калацинському, мовчання Ані Лорак її здивувало.

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Мій шок був щодо Ані Лорак. Це такий шок із болем разом, бо я можу очікувати від інших артистів якоїсь реакції іншої. Але від Ані Лорак це було боляче дізнатися. І побачити, що вона дерево кохання, і на це дерево прилітають птахи. Ну, птахи колись прилітають, вони різними на цьому дереві займаються

Огнєвіч зазначила, що війна показала сутність кожної людини.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч висловилася, що не варто намагатися достукатися ще до однієї "голубки світу" Регіни Тодоренко та інших знаменитостей-"мовчунів". Такі люди не заслуговують на увагу і того, щоб про них говорили.