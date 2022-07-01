"Я все ждала...": Лилия Подкопаева про молчание Ани Лорак и друзей в Донецке

Легенда украинского спорта призналась, что столкнулась со стеной непонимания. Сейчас она не общается со многими своими друзьями

Лилия Подкопаева рассказала об общении с Ани Лорак и друзьями из Донецка / Фото: Коллаж: Сегодня

Молчаливая позиция Ани Лорак разрушила дружбу с давней подругой Лилией Подкопаевой. Спортсменка призналась, что с начала войны не общается с кумой.

Как рассказала Подкопаева в интервью "Слава+", не только с Ани Лорак ей пришлось разорвать отношения. Как известно, гимнастка родом из Донецка, поэтому с началом войны на Донбассе ее отношения со многими друзьями пошатнулись.

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Там (в Донецке – ред.) с 14-го года нас уже называли "нацики" и что мы там скакали на Майдане. Когда я начала объяснять и пыталась объяснить, почему именно так происходит, я тоже встретила стену. Никто не хочет ничего слышать, поэтому больше близкого у нас не может быть, – сказала Подкопаева.

Спортсменка рассказала, что в Донецке остались ее тренеры. Но их полностью поглотила пророссийская пропаганда.

Они уже переделаны пропагандой. Это очень страшно. ДНР и ЛНР – это террористические организации, которые не должны существовать. И конечно, это нужно было закончить в 14-году, – заявила Подкопаева.

Во время интервью Слава Демин рассказал, что писал Ани Лорак, но не получил ответа. Ведущий показал скриншот переписки с "молчаливой" звездой.

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Скриншот из видео

Однако Лилия Подкопаева призналась, что не пыталась связаться с экс-подругой. По мнению спортсменки, в этом нет никакого смысла, если человек уже принял такую позицию.

Я ничего ей не писала. Молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления. Поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. Я все ждала...потому что каждый голос имеет значение. Голос, который имеет такое количество фолловеров, нужно было выставить, как щит. Потому что умирают дети, мы как мы не можем этого позволить, – сказала гимнастка.

В то же время Подкопаева призналась, что для нее предательство со стороны подруги было очень сильным потрясением.

Я всегда пыталась найти оправдание. Но сейчас никаких оправданий быть не может. Я правда ждала и для меня это очень болезненно. Я жаждала до последнего. Но когда прошло три месяца и была полная тишина, меня это убило, – откровенно сказала Лилия.

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Ранее украинская певица Злата Огневич заявила, что молчание Ани Лорак о войне стало для нее шоком.