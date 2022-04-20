Злату Огнєвіч позбавили звання Заслуженої артистки Криму: співачка відреагувала

Українська співачка Злата Огнєвіч через свої висловлювання про війну в Україні та протистояння путінській агресії втратила звання Заслуженої артистки Криму

Українська співачка Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ще з 2014 року, коли Автономна Республіка Крим була окупована Росією, Злата Огнєвіч відмовилася співпрацювати з місцевою владою та відмовилася бути обличчям рекламної кампанії півострова.

З того часу українська співачка активно представляє інтереси України і всіма силами сьогодні допомагає українським захисникам, а батько співачки, військовий лікар, рятує бійців на передовій у Харкові.

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Така позиція не дуже сподобалася кримській владі, і вони вирішили позбавити Огнєвіч звання "Заслужена артистка Автономної Республіки Крим".

Тільки Злату такі новини зовсім не засмутили, а навпаки, здивували, адже вона розраховувала, що це сталося ще вісім років тому.

Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом, – відповіла співачка на новину.

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Крім Злати Огнєвіч, своїх звань позбулися боксер Олександр Усик, експрезиденти Леонід Кучма та Леонід Кравчук та інші діячі.

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Раніше Злата Огнєвіч заявила, що готова на жертви заради українців.

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