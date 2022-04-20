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Злату Огневич лишили звания Заслуженной артистки Крыма: певица отреагировала

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 17:23
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Украинская певица Злата Огневич из-за своих высказываний о войне в Украине и противостояние путинской агрессии лишилась звания Заслуженной артистки Крыма
Украинская певица Злата Огневич
Украинская певица Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще с 2014 года, когда Автономная Республика Крым была оккупирована Россией, Злата Огневич отказалась сотрудничать с местными властями и отказалась быть лицом рекламной кампании полуострова.

С того времени украинская певица активно представляет интересы Украины и всеми силами сегодня помогает украинским защитникам, а отец певицы, военный врач, спасает бойцам на передовой в Харькове.

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Такая позиция не очень понравилась крымским властям и они решили лишить Огневич звания "Заслуженная артистка Автономной Республики Крым".

Только вот Злату такие новости совсем не расстроили, а наоборот удивили, ведь она рассчитывала, что это произошло еще восемь лет назад.

Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект а не заниматься популизмом, – ответила певица на новость.

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Помимо Златы Огневич своих званий лишились боксер Александр Усик, экс-президенты Леонид Кучма и Леонид Кравчук и другие деятели.

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Ранее Злата Огневич заявила, что готова на жертвы ради украинцев.

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Мария Коробова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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