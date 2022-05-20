Зірка "МастерШефа" Ліза Глінська вийшла заміж майже через рік після заручин (фото)

Для знаменитої української кондитерки цей шлюб став другим. Глінська розмістила кілька фото з коханим у соцмережі

Ліза Глінська вийшла заміж вдруге

На своїй сторінці в Instagram Ліза, яка побралася в червні 2021 року, опублікувала фото у блакитній сукні-вишиванці та вінку квольорів українського прапора

Попри все. Люблю @bolshakov3764, – підписала публікацію Глінська.

Ліза Глінська вийшла заміж вдруге

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У коментарях до публікації Лізу привітали її близькі та підписники.

Чоловіка Лізи Глінської звуть Максим Большаков

Чоловіка Лізи звуть Максим Большаков. Чоловік родом із Запоріжжя. Відомо, що він має сина від першого шлюбу. До речі, коли Лізі було 25 років, вона вперше готувалася стати матір'ю. Проте трапилася трагедія – через лікарську помилку дитина народилася мертвою. Після цього Глінська розлучилася з чоловіком.

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Саме кулінарія допомогла Лізі пережити цей жахливий період. 2012 року дівчина перемогла у шоу "МастерШеф-2". У тому ж році пройшла курс у відомій французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Пізніше Ліза випустила кілька кулінарних книг та стала суддею шоу "МастерШеф-9" та "МастерШеф. Професіонали".

Нагадаємо, сестра Кім Кардаш'ян вийшла заміж за музиканта, який вижив в авіакатастрофі.