Помолоділу Ларису Доліну не впізнали на новому фото: "Це не ваше справжнє обличчя"

Лариса Доліна активно веде свої соцмережі. Співачку часто звинувачують у використанні фотошопу, але вона все спростовує. Секретом своїх фото, на яких вона виглядає набагато молодше за свої роки, Лариса Доліна називає правильно виставлене світло . Чергову публікацію співачки розкритикували в Мережі.
Лариса Долина поділилася знімком з "Нової хвилі" в Сочі. Співачка постала в рваних джинсах, футболці та укороченій куртці.
У коментарях засудили співачку за прагнення виглядати ненатурально в гонитві за молодістю і красою.
- "А чи не забагато фотомонтажу"
- "Сила фотошопа"
- "Ну і фільтрів"
Нагадаємо, не так давно Лариса Долина здивувала шанувальників своїми змінами у зовнішності. Співачка схудла на 21 кілограм. Артистка спростовує, що схудла завдяки спеціальним маніпуляція м. Як стверджує артистка, вона змогла привести себе в форму завдяки інтервальному голодуванню.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:Інші новини про співачку: