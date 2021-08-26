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Помолодевшую Ларису Долину не узнали на новом фото: "Это не ваше настоящее лицо"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 августа, 10:00
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Певицу Ларису Долину, которая позировала в компании молодых артистов, вновь обвинили в использовании фотошопа
Ларису Долину обвинили в использовании фотошопа
Ларису Долину обвинили в использовании фотошопа / Фото: facebook.com/larisadolinacom

Лариса Долина активно ведет свои соцсети. Певицу часто обвиняют в использовании фотошопа, но она все опровергает. Секретом своих фото, на которых она выглядит гораздо моложе своих лет, Лариса Долина называет правильно выставленный свет. Очередную публикацию певицы раскритиковали в Сети.

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Лариса Долина поделилась снимком с "Новой волны" в Сочи. Певица предстала в рваных джинсах, футболке и укороченной куртке.

Лариса Долина на "Новой волне"
Лариса Долина на "Новой волне" / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

В комментариях осудили певицу за стремление выглядеть ненатурально в погоне за молодостью и красотой.

  • "А не много ли фотомонтажа"
  • "Сила фотошопа"
  • "Ну и фильтров"

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Напомним, не так давно Лариса Долина удивила поклонников своим преображением. Певица похудела на 21 килограмм. Артистка опровергает, что похудела благодаря специальным манипуляциям. Как утверждает артистка, она смогла привести себя в форму благодаря интервальному голоданию.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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