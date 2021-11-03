Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Актеры, который снялись в фильме Солнцепек, попали в черный список Минкульта / Фото: kino-teatr.ru

Недавно мы сообщали, что певице Пелагее запретили въезд в Украину на три года – артистка посещала оккупированный Крым. А теперь черный список Минкульта пополнился. Еще 32 актера признали угрозой национальной безопасности Украины.

Как пишет "Украинская правда" актеры задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепек", который рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году.

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Кадр из фильма "Солнцепек" / Фото: kino-teatr.ru

В перечне Минкульта оказались:

Павел Богомолов,

Илья Власов,

Михаил Разинкин,

Анастасия Бакланова,

Роман Гусев,

Константин Гапонов,

Вячеслав Земляной,

Максим Шпаковский,

Андрей Фомин,

Илья Домбровский,

Юрий Котов,

Людмила Яковлева,

Игорь Лучихин,

Татьяна Бурнакина,

Екатерина Федченко,

Екатерина Насонова,

Андрей Пензин,

Владимир Миллер,

Александр Романов,

Усейн Дегерменджи,

Александр Классен,

Андрей Скабар,

Сергей Воробьев,

Валентин Томусяк,

Александр Загляев,

Роман Никифоров,

Дмитрий Чудин,

Александр Лапшов,

Александр Марушев,

Егор Попов,

Евгений Кузьмин,

Михаил Грищенко.

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