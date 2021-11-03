Недавно мы сообщали, что певице Пелагее запретили въезд в Украину на три года – артистка посещала оккупированный Крым. А теперь черный список Минкульта пополнился. Еще 32 актера признали угрозой национальной безопасности Украины.
Как пишет "Украинская правда" актеры задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепек", который рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году.
Далее по теме
В перечне Минкульта оказались:
- Павел Богомолов,
- Илья Власов,
- Михаил Разинкин,
- Анастасия Бакланова,
- Роман Гусев,
- Константин Гапонов,
- Вячеслав Земляной,
- Максим Шпаковский,
- Андрей Фомин,
- Илья Домбровский,
- Юрий Котов,
- Людмила Яковлева,
- Игорь Лучихин,
- Татьяна Бурнакина,
- Екатерина Федченко,
- Екатерина Насонова,
- Андрей Пензин,
- Владимир Миллер,
- Александр Романов,
- Усейн Дегерменджи,
- Александр Классен,
- Андрей Скабар,
- Сергей Воробьев,
- Валентин Томусяк,
- Александр Загляев,
- Роман Никифоров,
- Дмитрий Чудин,
- Александр Лапшов,
- Александр Марушев,
- Егор Попов,
- Евгений Кузьмин,
- Михаил Грищенко.
Другие новости о звездах:
- Петиция Игоря Кондратюка о запрете артистов из России набрала 25 тыс. подписей и теперь ее должен рассмотреть президент.
- В СБУ подтвердили, что Киркорову запретили въезд в Украину.