Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Зміїний звільнили? 🛡 Саміт НАТО у Мадриді 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Автора хіта I Believe I Can Fly засудили на 30 років. Шокуючі подробиці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 червня, 10:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На 55-річного американського репера R. Kelly чекає в'язниця. Музикант виявився педофілом і не тільки. Детальніше про злочини у матеріалі
R. Kelly, за кращих обставин, зможе вийти на волю у 85 років
R. Kelly, за кращих обставин, зможе вийти на волю у 85 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний співак R. Kelly, автор відомого I Believe I Can Fly переплюнув навіть оскароносного актора Кевіна Спейсі у секс-скандалі. У це важко повірити, але артиста визнали винним у викраденні людей, сексуальній експлуатації жінок та секс-зв'язку з неповнолітніми!

Як повідомляє TMZ, судовий процес тривав у Нью-Йорку приблизно місяць. Внаслідок реперу дали 30 років позбавлення волі. Його засудили аж за дев'ятьма обвинуваченнями. Також суд оштрафував співака на 100 тис. доларів. Сам R. Kelly перебуває під вартою з літа 2019 року.

Реклама

R Kelly на слуханні в будівлі кримінального суду Лейтон 17 вересня 2019 року у Чикаго
R Kelly на слуханні в будівлі кримінального суду Лейтон 17 вересня 2019 року у Чикаго / Фото: Getty Images

R. Kelly мав сильних адвокатів. Однак правоохоронцям вдалося знайти свідків, які підвердили, що репер скоював ці злочини. Також вони зізнались, що менеджери співака, охоронці та помічники допомагали йому знаходити жертв.

Адвокатка артиста Дженніфер Бонжан вимагала для підопічного не більше 10 років. Як аргументувала юристка, Келлі і сам був жертвою сексуального насильства в дитинстві. За її словами, ця травма нібито спровокувала розвиток гіперсексуальності співака, яку йому не вдавалося контролювати. Про це пише ВВС.

Реклама

Левова частка злочинів була скоєна ним десятиліття тому. Це наочно демонструє, що мій підзахисний не становить небезпеки для суспільства. Як підтверджують доктори Діц і Сорентіно, підзахисний не є педофілом чи сексуальним садистом, – заявляла Бонжан під час суду.

Повідомляють, що попереду на співака чекає ще декілька судів, у тому числі пов'язаних із виробництвом дитячої порнографії. Нагадаємо, у 2002 році в Мережі з'явилося відео, на якому R. Kelly мочиться на обличчя 14-річній дівчинці. А одна з коханок артиста заявляла, що у Келлі вдома є "секс-темниця" з неповнолітніми.

Цікаво, що сам R. Kelly не хоче викривати себе. Як зазначають його адвокати, він має намір подати апеляцію.

У що вляпався співак?

Звинувачення у сексуальному насильстві висувалися реперу, починаючи з 1997 року. Проте щоразу він виходив чистим з води, плативши дівчатам за їхнє мовчання. Проте, через роки, одна з жертв, наплювавши на домовленості та щомісячні виплати, заговорила. Вона розповіла, що артист тримав під замком без можливості контакту із зовнішнім світом близько шести дівчат.

Реклама

Також, за словами жінки, репер вирішував, коли їм їсти, що вдягати і навіть коли ходити в душ і туалет. За кожною провиною було фізичне покарання.

Відомо, що з жертвами жила жінка, яка навчала їх, як поводитися з артистом....в ліжку! Вони мали називати співака-збоченця "татком", а він кликав їх "звірятками". Просто божевілля!

Крім того, R. Kelly ще у 2021 році визнали винним у рекеті восьми випадках порушення закону, який забороняє перевезення людей між штатами з метою проституції.

Коротко про R. Kelly

Справжнє ім'я – Роберт Келлі. Артист отримав популярність у 1990-х роках як співак та автор пісень у стилі R'n'B. Співак є володарем трьох премій "Греммі".

Він автор популярного хіта I Believe I Can Fly з фільму "Космічний джем".

За даними Billboard, артист є найуспішнішим сольним співаком 90-х за кількістю синглів, що потрапили до ТОП-40 кращих композицій США.

Зазначимо, що 28 вересня 2021 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Келлі винним у сексуальних домаганнях до жінок і дітей, які тривали понад два десятиліття! 29 червня 2022 року суд засудив музиканта до 30 років ув'язнення.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти