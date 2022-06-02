Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Шотландія – Україна: онлайн 🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором. Його передала Jerry Heil (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 02:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Айліш виконала пісню "Happier Than Ever"
Біллі Айліш заспівала "Happier Than Ever" з українським прапором від Jerry Heil/Фото: REUTERS/Andrew Kelly, Instagram/thejerryheil. Колаж: "Сьогодні"
Біллі Айліш заспівала "Happier Than Ever" з українським прапором від Jerry Heil/Фото: REUTERS/Andrew Kelly, Instagram/thejerryheil. Колаж: "Сьогодні"

Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті з українським прапором. Їй його передала українська виконавиця Jerry Heil (Яна Шемаєва).

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікувала Jerry Heil.

Реклама

Деталі

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велика дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", — написала Jerry Heil.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу". За її словами, у неї була місія — передати прапор Біллі Айліш. З другої фан-зони концертного залу співачка перебралася в першу і підійшла майже під сцену. Там вона передала український прапор чоловіку, який передав його на сцену.

"Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени", — зазначила Jerry Heil.

Співачка зазначила, що народ був лояльний до неї. Після того, як біллі взяла прапор, вона заспівала пісню "Happier Than Ever".

Реклама

Біллі підтримує Україну

Власниця "Оскара" та "Греммі" присвятила українцям пісню Your Power у рамках благодійного марафону "Stand Up For Ukraine". У YouTube звернулася до світових лідерів та закликала їх допомагати Україні.

"Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців залишили будинки, тому ми маємо негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто дивляться це відео, розповсюджуйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли. Ми підтримуємо Україну", – звернулася зірка до світу.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти