"Ми підтримуємо Україну": Біллі Айліш присвятила українцям пісню та закликала світових лідерів діяти

Знаменита американська співачка Біллі Айліш не залишається байдужою до української трагедії. Зірка заспівала для українців і звернулася до лідерів за допомогою для нашої країни, яка переживає напад Росії

20-річна артистка підтримала Україну / Фото: instagram.com/billieeilish

Ми продовжуємо розповідати і дякувати зіркам, які і словом, і ділом допомагають Україні в момент, коли вона відбиває атаки російської армії. Знаменита американська співачка Біллі Айліш – одна з них.

Раніше, до речі, ми писали, що італійці Måneskin, співачка Селін Діон та інші взяли участь у благодійному онлайн-марафоні на підтримку України. Stand Up For Ukraine Біллі Айліш також не залишилася байдужою до геноциду українського народу.

Біллі Айліш / фото: Instagram

Власниця "Оскара" та "Греммі" присвятила українцям пісню Your Power у рамках благодійного марафону "Stand Up For Ukraine". У YouTube звернулася до світових лідерів та закликала їх допомагати Україні.

Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців залишили вдома, тому ми маємо негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто дивляться це відео, розповсюджуйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли. Ми підтримуємо Україну,

– звернулася 20-річна зірка до світу.

Українці шалено вдячні за свідомість та таку цінну підтримку!

