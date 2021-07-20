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Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами – признание экс-телохранителя певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 12:51
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Экс-охранник певицы Бритни Спирс впервые рассказал, как певице давали психотропные препараты раз в неделю
Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как певицу накачивали психотропными препаратами
Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как певицу накачивали психотропными препаратами / Фото: Getty Images, The Sun

После откровений Бритни Спирс в суде начинают появляются новые шокирующие факты о жизни певицы под опекой отца. Ранее артистка призналась, что ее накачивали литием. Слова Бритни подтвердил ее бывший телохранитель Фернандо Флорес, которые работал у певицы в 2010 году. По его словам, каждую пятницу певице давали коктейль из сильнодействующих препаратов.

"Я объяснял Бритни, что там было — три антипсихотических препараты и противозачаточные таблетки. Она переходила от здравого смысла к разговору о параллельных вселенных", — сказал Фернандо изданию The Sun.

Бритни Спирс завершает карьеру
Бритни Спирс завершает карьеру / Фото: Getty Images

Бывший телохранитель певицы подтвердил, что отец Бритни контролировал каждый ее шаг.

"Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит. Если она чего-то хотела, ей приходилось спрашивать у него разрешения. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения, она могла плакала, слушая песню Джеймса Брауна It's A Man's World", – поделился Фернандо Флорес.

По словам охранника, всех гостей в особняке певицы тщательно обыскивали. Флорес подтвердил, что телефон певицы прослушивается и без разрешения отца она не может сделать шагу.

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Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность.

В видеосюжете ниже узнайте, почему ранее арестовали экс-супруга Бритни Спирс:

Ранее мы рассказали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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