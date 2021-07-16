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Брітні Спірс вийшла на зв'язок і вперше використала хештег борців за її волю – #FreeBritney

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 липня, 06:30
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Американська поп-зірка опублікувала повідомлення, в якому подякувала всім своїм прихильникам за підтримку. Артистка напередодні знову виступила в суді проти батька
Бритні Спірс вийшла на зв'язок з поклонниками і підтримала рух #FreeBritney
Бритні Спірс вийшла на зв'язок з поклонниками і підтримала рух #FreeBritney / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс продовжає боротьбу за право розпоряджатися своїм життям і фінансами. Раніше вона звинуватила батька в зловживанні опікунством, а зараз артистка опублікувала пост в Instagram, де вперше використовувала відомий хештег #FreeBritney.

#FreeBritney створили шанувальники артистки, які закликали і досі закликають громадськість звернути увагу на проблему Спірс. Активісти неодноразово влаштовували мітинги під будівлею суду, де розглядається справа артистки.

Використавши хештег, Брітні дала надію шанувальникам на те, що вона сама контролює свій Instagram, а не менеджери її батька-опікуна, як багато хто вважає. У публікації артистка подякувала всім фанатам за підтримку.

Дякую моїм фанатам, які підтримують мене. Ви не уявляєте, що для мене означає підтримка таких приголомшливих шанувальників! Нехай Господь благословить вас усіх! – написала Спірс.

Публікацію також прокоментував коханий Брітні – Сем Асгарі.

Інтернет зараз вибухне, #FreeBritney, – написав Сем.

Скріншот: Instagram

У коментарях артистку підтримали її колеги, друзі і фанати, також поставивши хештег #FreeBritney.

Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси і концертну діяльність.

Раніше ми розповіли все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу.

У відеосюжеті нижче дізнайтеся, чому раніше заарештували ексчоловіка Брітні Спірс:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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