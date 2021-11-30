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Демі Мур запідозрили у новій пластиці: Що вона зробила з обличчям (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 10:25
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Популярна голлівудська актриса Демі Мур стала гостею премії Fashion Awards у Лондоні
Демі Мур дорікнули через захоплення пластичними операціями
Демі Мур дорікнули через захоплення пластичними операціями / Фото: Twitter

Голлівудська зірка, якою нещодавно виповнилося 59 років , з'явилася на червоній доріжці у кутюрній модній премії у сукні Fendi, вишиті кристалами Swarovski, з чорним шлейфом. Але увагу прихильники звернули увагу не на вбрання актриси, а на зовнішність.

У Мережі запідозрили, що Демі Мур зробила чергову пластичну операцію.

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Демі Мур запідозрили у пластиці обличчя
Демі Мур запідозрили у пластиці обличчя / Фото: Getty Images

У Мережі обговорюють зовнішність Демі Мур
У Мережі обговорюють зовнішність Демі Мур / Фото: Getty Images

У коментарях на Daily Mail стали писати, що Демі Мур все складніше впізнати.

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  • "Що Демі Мур зробила з обличчям"
  • "Демі виглядає як забальзамований труп"
  • "Демі Мур має подати до суду на того, хто розрізав їй обличчя навпіл"
Скріншот: Daily Mail
Скріншот: Daily Mail
Скріншот: Daily Mail
Скріншот: Daily Mail

Нагадаємо, на початку року у Мережі вже обговорювали зміни зовнішності Демі Мур. Акторка ж чутки про пластику не коментує.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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