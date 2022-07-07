Донька 71-річного путініста Сєрова не може прийняти його молоденьку коханку: "Я її загризу"

Виявляється, артист-рашист той ще лавелас. Але його єдиній спадкоємиці це не по душі. Що відомо про особисте життя автора "Я люблю тебя до слез" – читайте у матеріалі

Донька рашиста Сєрова розповіла про особисте життя батька / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистський співак Олександр Сєров 12 років назад зі скандалом розлучився з гімнасткою Оленою Стебеневою. З тих пір музикант так і не зміг влаштувати особисте життя. Єдина донька артиста Мішель каже – якщо батько і наважується на стосунки, то лише на короткотривалі і з молоденькими дівчатами.

Сєрова зізнається, що батько не знайомить її з обранницями. На думку Мішель, співак просто боїться, що його пасії не пройдуть її "перевірку". Адже спадкоємиця артиста суворо оцінує претенденток на його серце, повідомляють росЗМІ.

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Нещодавно Олександр Сєров з'явився на публіці у компанії солістки Великого театру Ксенії Дежньової, яка молодша за співака на 26 років. Мішель ж припускає, що це може бути нова коханка батька.

Донька Сєрова вважає, що у всіх пасій батька лише корисливі цілі. Мішель сумнівається, що молоді дівчата можуть щиро покохати 71-річого чоловіка.

Я такий суворий критик, що боюся, що вона може не пройти мій так би мовити фейсконтроль. Він хоче, звичайно, щоб вона була молода і красива. Але я не впевнена, що вона буде щирою жінкою, без якогось підтексту, скажімо так, меркантильного, – висловилась спадкоємиця Сєрова.

Мішель з Сєровим та сином

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Мішель зауважила, якщо вона відчує, що її батька якась жінка просто використовує – то вона заступиться за нього.

Мені здається, що я одразу її загризу... Ну це ж мій тато. Я його в обіду не дам, – додала Мішель.

Сєрова зазначила, що рекомендує батькові придивлятись до жінок його віку. Але той відмовляється, бо ж не планує вдруге створювати сім'ю.

Зазначимо, артист зараз живе в одному будинку разом з донькою, її чоловіком та внуками Макаром та Мією.

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Сама ж Мішель вимушена розриватись між татом та мамою, які після розлучення так і не подружились. Зазначимо, після розлучення Олена зізналась, що Олександр Сєров їй зраджував. Подейкують, що в артиста навіть є позашлюбні діти.

Мішель з мамою

Ба більше, ексдружина співака ділилась, що до появи Мішель вони вже ставали батьками. Але перша дитина померла на третій день після народження від зупинки серця. За словами гімнастки, у той період Олександр Сєров замість підтримки почав звинувачувати її в зраді. Артист нібито заявив, що у нього не може бути хворих дітей.

Що відомо про громадянську позицію Сєрова

Нагадаємо, уродженець Миколаївської області Олександр Сєров внесений у список бази "Миротворця" за незаконну поїзду до тимчасово окупованого Росією Криму та гастролі на півострові.

Фото: скриншот сайт "Миротворець"

Відомо, що артист – путініст. Він підтримує режим президента-диктатора і говорить наративами рупорів Кремля.

Раніше ми писали, як зараз виглядає та чим займається донька Олександра Сєрова.