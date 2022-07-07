Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Донька 71-річного путініста Сєрова не може прийняти його молоденьку коханку: "Я її загризу"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 10:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виявляється, артист-рашист той ще лавелас. Але його єдиній спадкоємиці це не по душі. Що відомо про особисте життя автора "Я люблю тебя до слез" – читайте у матеріалі
Донька рашиста Сєрова розповіла про особисте життя батька
Донька рашиста Сєрова розповіла про особисте життя батька / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистський співак Олександр Сєров 12 років назад зі скандалом розлучився з гімнасткою Оленою Стебеневою. З тих пір музикант так і не зміг влаштувати особисте життя. Єдина донька артиста Мішель каже – якщо батько і наважується на стосунки, то лише на короткотривалі і з молоденькими дівчатами.

Сєрова зізнається, що батько не знайомить її з обранницями. На думку Мішель, співак просто боїться, що його пасії не пройдуть її "перевірку". Адже спадкоємиця артиста суворо оцінує претенденток на його серце, повідомляють росЗМІ.

Реклама

Нещодавно Олександр Сєров з'явився на публіці у компанії солістки Великого театру Ксенії Дежньової, яка молодша за співака на 26 років. Мішель ж припускає, що це може бути нова коханка батька.

Донька Сєрова вважає, що у всіх пасій батька лише корисливі цілі. Мішель сумнівається, що молоді дівчата можуть щиро покохати 71-річого чоловіка.

Я такий суворий критик, що боюся, що вона може не пройти мій так би мовити фейсконтроль. Він хоче, звичайно, щоб вона була молода і красива. Але я не впевнена, що вона буде щирою жінкою, без якогось підтексту, скажімо так, меркантильного, – висловилась спадкоємиця Сєрова.

Мішель з Сєровим та сином
Мішель з Сєровим та сином

Реклама

Мішель зауважила, якщо вона відчує, що її батька якась жінка просто використовує – то вона заступиться за нього.

Мені здається, що я одразу її загризу... Ну це ж мій тато. Я його в обіду не дам, – додала Мішель.

Сєрова зазначила, що рекомендує батькові придивлятись до жінок його віку. Але той відмовляється, бо ж не планує вдруге створювати сім'ю.

Зазначимо, артист зараз живе в одному будинку разом з донькою, її чоловіком та внуками Макаром та Мією.

Реклама

Сама ж Мішель вимушена розриватись між татом та мамою, які після розлучення так і не подружились. Зазначимо, після розлучення Олена зізналась, що Олександр Сєров їй зраджував. Подейкують, що в артиста навіть є позашлюбні діти.

Мішель з мамою
Мішель з мамою

Ба більше, ексдружина співака ділилась, що до появи Мішель вони вже ставали батьками. Але перша дитина померла на третій день після народження від зупинки серця. За словами гімнастки, у той період Олександр Сєров замість підтримки почав звинувачувати її в зраді. Артист нібито заявив, що у нього не може бути хворих дітей.

Що відомо про громадянську позицію Сєрова

Нагадаємо, уродженець Миколаївської області Олександр Сєров внесений у список бази "Миротворця" за незаконну поїзду до тимчасово окупованого Росією Криму та гастролі на півострові.

Фото: скриншот сайт "Миротворець"

Відомо, що артист – путініст. Він підтримує режим президента-диктатора і говорить наративами рупорів Кремля.

Раніше ми писали, як зараз виглядає та чим займається донька Олександра Сєрова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти