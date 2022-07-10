Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Донька Тома Круза та Кеті Голмс затьмарює публіку: як виглядає підросла спадкоємиця акторів (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 липня, 08:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До Сурі зараз прикуто уваги не менше, ніж до її зіркових батьків. У неї навіть є декілька фан-акаунтів у Мережі. Чим займається донька Круза та Голмс та на кого схожа – дивіться у матеріалі
Як виглядає підросла донька Круза та Голмс
Як виглядає підросла донька Круза та Голмс / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад шість років Том Круз перебував у шлюбі з Кеті Голмс. У 2006 році у пари народилась донька Сурі. Здавалось би, на це зіркове подружжя чекає щасливе сімейне життя. Але у 2012-му актори офіційно розлучились. Ініціатором стала Кеті.

Після розлучення батьків Сурі залишилась жити з мамою у Нью-Йорку. А Том Круз перестав спілкуватись зі спадкоємицею.

Реклама

Сурі Круз з самого народження привертала увагу публіки. Але Кеті Голмс намагалась захищати доньку від сторонніх очей.

Проте папараці намагаються ловити моменти, щоб сфотографувати зіркову дівчинку. Так, днями 16-річну Сурі підловили у Нью-Йорку під час прогулянки з подругою. Дівчата завітали до тематичного магазину, присвяченному всесвіту Гаррі Поттера.

Зіркова дівчинка з подругою
Зіркова дівчинка з подругою

Реклама

Для виходу Сурі одягла шовкову спідницю-міді блакитного кольору з квітковим принтом та класичну білу майку. Доповнила образ дівчинка білими кедами Converse та жовтою сумочкою.

Сурі – копія своєї мами:)
Сурі – копія своєї мами:)

Як пишуть західні ЗМІ, донька Круз та її подруга у магазині Поттера приміряли зелено-сріблясту слизеринську краватку і насолодилися чашкою Butterbeer – безалкогольного напою з пінним вершковим смаком іриски.

Реклама

Сурі з подругою ласували напоєм Гаррі Поттера
Сурі з подругою ласували напоєм Гаррі Поттера

У Мережі зазначили, що Сурі з кожним роком стає все більш схожою на свою знамениту маму, особливо коли розпускає каштанове волосся.

Чим займається Сурі?

Відомо, що спадкоємиця Круза навчається в приватній школі. Також вона займається гімнастикою, великим тенісом та грає на гітарі. Окрім того, дівчинка захоплюється дизайном та модою.

Донька Кеті Голмс і Тома Круза стала наймоднішою дитиною Голлівуда у три роки. Вона завжди стильно одягається і слідкує за трендами.

Чому розлучились Круз та Голмс

Офіційною причиною розлучення акторка назвала захоплення чоловіка саєнтологією (релігійно-філософське вчення). Незважаючи на те, що сама Кеті під час вінчання прийняла віру Круза, після народження дочки вона почала побоюватися за її психологічне здоров'я.

Круз та Голмс були у шлюбі з 2006 до 2012 року
Круз та Голмс були у шлюбі з 2006 до 2012 року / Фото: Pinterest

Після розлучення Круз так і не спілкувався зі Сурі. Як кажуть інсайдери, причиною є заборона від релігійного руху саєнтологів. До речі, Кеті отримала повну єдиноправну опіку над донькою та повернулась до католицької церкви.

Відомо, що Голмс у квітні закрутила новий роман з музикантом Боббі Вутеном. Вперше вони разом з'явились на червоній доріжці під час кінофестивалю Tribeca у червні 2022 року.

А от Том Круз у червні розійшовся зі своєю дівчиною, яку він зустрів під час зйомок "Місії нездійсненної-7".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти