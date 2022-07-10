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Дочь Тома Круза и Кэти Холмс затмевает публику: как выглядит подросшая наследница актеров (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 июля, 08:56
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К Суре сейчас приковано внимание не меньше, чем к ее звездным родителям. У нее даже есть несколько фан-аккаунтов в Сети. Чем занимается дочь Круза и Холмс и на кого похожа – смотрите в материале
Как выглядит повзрослевшая дочь Круза и Холмс
Как выглядит повзрослевшая дочь Круза и Холмс / Фото: Коллаж: Сегодня

Более шести лет Том Круз состоял в браке с Кэти Холмс. В 2006 году у пары родилась дочь Сури. Казалось бы, этих звездных супругов ждет счастливая семейная жизнь. Но в 2012-м актеры официально развелись. Инициатором стала Кэти.

После развода родителей Сури осталась жить с мамой в Нью-Йорке. А Том Круз перестал общаться с наследницей.

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Сури Круз с самого рождения привлекала внимание публики. Но Кэти Холмс пыталась защищать дочь от посторонних глаз.

Однако папарацци пытаются ловить моменты, чтобы сфотографировать звездную девочку. Так, на днях 16-летнюю Сури подловили в Нью-Йорке во время прогулки с подругой. Девушки посетили тематический магазин, посвященный вселенной Гарри Поттера.

Звездная девочка с подругой
Звездная девочка с подругой / Фото: instagram.com/suricruise_sc

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Для выхода Сури надела шелковую юбку-миди голубого цвета с цветочным принтом и классическую белую майку. Дополнила образ девочка белыми кедами Converse и желтой сумочкой.

Сури – копия своей мамы:)
Сури – копия своей мамы:) / Фото: instagram.com/suricruise_sc

Как пишут западные СМИ, дочь Круз и ее подруга в магазине Поттера примерили зелено-серебристый слизеринский галстук и насладились чашкой Butterbeer – безалкогольный напиток с пенным сливочным вкусом ириски.

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Сури с подругой лакомились напитком Гарри Поттера
Сури с подругой лакомились напитком Гарри Поттера

В Сети отметили, что Сури с каждым годом становится все более похожей на свою знаменитую маму, особенно когда распускает каштановые волосы.

Чем занимается Сури?

Известно, что наследница Круза учится в частной школе. Также она занимается гимнастикой, большим теннисом и играет на гитаре. Кроме того, девочка увлекается дизайном и модой.

Дочь Кэти Холмс и Тома Круза стала самым модным ребенком Голливуда в три года. Она всегда стильно одевается и следит за трендами.

Почему расстались Круз и Холмс

Официальной причиной развода актриса назвала увлечение мужа саентологией (религиозно-философское учение). Несмотря на то, что сама Кэти во время венчания приняла веру Круза, после рождения дочери она начала опасаться за ее психологическое здоровье.

Круз и Холмс были в браке с 2006 по 2012 год.
Круз и Холмс были в браке с 2006 по 2012 год. / Фото: Pinterest

После развода Круз так и не общался с Сури. Как говорят инсайдеры, причиной является запрет от религиозного движения сайентологов. Кстати, Кэти получила полную единоправную опеку над дочерью и вернулась в католическую церковь.

Известно, что Холмс в апреле закрутила новый роман с музыкантом Бобби Вутеном. Впервые они вместе появились на красной дорожке во время кинофестиваля Tribeca в июне 2022 года.

А вот Том Круз в июне разошелся со своей девушкой , которую встретил во время съемок "Миссии невыполнимой-7".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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