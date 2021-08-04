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Джанабаєва після пологів вразила шикарним бюстом і пішла з Меладзе на побачення (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
4 серпня, 20:15
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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва продемонструвала розкішну фігуру в іронічному ролику, який зняла зі своїм чоловіком
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе зняли гумористичний ролик
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе зняли гумористичний ролик / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Співачка Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе, які нещодавно втекли від дітей плавати в озері під грозою, вигадали нову "авантюру". В гумористичному ролику артистка і співак оспівали оду парам, які недавно стали батьками.

На відео, опублікованому в Instagram-акаунті Альбіни, співачка чепуриться, одягається в вечірнє вбрання з глибоким вирізом в області декольте, взуває туфлі на підборах і ефектно з'являється перед чоловіком. Меладзе, своєю чергою, теж одягає парадний костюм і виходить до коханої.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе влаштували побачення на кухні
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе влаштували побачення на кухні / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Тільки от усі плани вмить руйнуються, коли роздається дитячий плач, який перериває їхню романтичну ідилію.

Альбіна Джанабаєва додала хештег "замітки родаків".

Нагадаємо, що Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали батьками 12 квітня цього року. Для співака новонароджена дівчинка стала вже шостою дитиною.

Зірки згадують, як і де випадково зустрічали своїх колишніх – дивіться відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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