Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган Маркл - 40!

Состояние МакSим

Отказался вакцинироваться

Рианна - миллиардер

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Джанабаева после родов сразила шикарным бюстом и утащила Меладзе на свиданку (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
4 августа, 20:15
Копировать ссылку
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева продемонстрировала роскошную фигуру в ироничном ролике, который сняла со своим супругом
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли юмористический ролик
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли юмористический ролик / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, которые недавно сбежали от детей плавать в озере под грозой, придумали новую "авантюру". В юмористичном ролике артистка и певец воспели оду парам, которые недавно стали родителями.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Альбины, певица прихорашивается, облачается в вечерний наряд с глубоким вырезом в области декольте, надевает туфли на каблуках и эффектно появляется перед супругом. Меладзе, в свою очередь, тоже надевает парадный костюм и выходит к любимой.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили свидание на кухне
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили свидание на кухне / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Только вот все планы вмиг рушатся, когда начинается детский плачь и прерывает их романтическую идиллию.

Альбина Джанабаева добавила хештег "заметки родаков".

Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями 12 апреля этого года. Для певца новорожденная девочка стала уже шестым ребенком.

Звезды вспоминают, как и где случайно встречали своих бывших – смотрите видео:

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Поздравила ли королевская семья Меган Маркл с 40-летием
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять