Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Скандал з роляті

Мем з Кіану

Гаррі хоче додому

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дженніфер Лопес лютує через висловлювання Бена Аффлека на адресу колишньої дружини

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У новому інтерв'ю голлівудський актор заявив, що причиною свого алкоголізму вважає невдалий шлюб із Дженніфер Гарнер
Дженніфер Лопес розкритикувала інтерв'ю Бена Аффлека
Дженніфер Лопес розкритикувала інтерв'ю Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Як уточнив Аффлек, якби вони з колишньою дружиною не вирішили розлучитися, він би й далі пив. Дженніфер Лопес не в захваті від таких одкровень коханого . Як пише Page Six, про це розповіли інсайдери.

Вона дуже зла, адже це зачіпає її, оскільки вона зустрічається з ним. Вона не хоче, щоб її втягували в це. Джен зустрічалася з Гарнер. Вона намагається познайомитися ближче з нею та з дітьми Бена. Тому це – безрозсудно та безцеремонно з його боку, – ділиться інсайдер.

Колишня дружина Бена Аффлека проведе Різдво разом з актором та Дженніфер Лопес
Колишня дружина Бена Аффлека проведе Різдво разом з актором та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Реклама

Сам Бен Аффлек уже встиг виправдатись за своє інтерв'ю. Про це пише Just Jared.

Мої слова вирвали з контексту, зосередивши увагу лише на окремих уривках. Але я також сказав, як сильно ми поважаємо одне одного, дбаємо одне про одного і наших дітей, ставлячи їх на перше місце. А люди сказали, що я звинувачував свою колишню дружину у своєму алкоголізмі і виставив себе найбайдужішим, тупим, жахливим хлопцем. Це поранило мої почуття. Я не хочу, щоб мої діти подумали, що я можу сказати щось погане про їхню маму, – сказав актор.

За словами інсайдерів, Дженніфер Гарнер зачепив слова колишнього чоловіка.

Раніше Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з найкращих рішень у своєму житті

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти