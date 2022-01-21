Екссолістка Тату, модель та дочка мільйонера: з ким Топалов зустрічався до шлюбу з Тодоренко

Влад Топалов разом уже понад п'ять років із телеведучою Регіною Тодоренко. Пара виховує сина Майкла

З ким зустрічався Влад Топалов до шлюбу з Регіною Тодоренко / Фото: Instagram

Іноді у себе в Instagram Тодоренко розповідає про стосунки з Топаловим і зізнається, у їхній парі бувають кризи, а одного разу все мало не дійшло до розлучення. Сам співак ніяк не коментує висловлювання дружини, він звик до розмов про його особистого життя, адже до Регіни Тодоренко його романи часто обговорювалися у ЗМІ.

Розповідаємо, що відомо про особисте життя Влада Топалова до шлюбу Регіною Тодоренко

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Юлія Волкова

/ Фото: Instagram

Екссолістка групи t.A.T.u. було першим коханням Влада Топалов. Їхні стосунки нагадували серіал – вони сходилися і розходилися. Після одного з розлучень Волкова встигла вийти заміж за іншого, народити дитину та повернутися до Топалова. Але возз'єднання було не довгим, у 2006 році стосунки артисти остаточно поставили крапку у стосунках.

Ольга Руденко

/ Фото: vokrug.tv/

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Топалов зустрічався з піар-директоркою Сергія Лазарєва Ольгою Руденко. Вони ознайомилися на зйомках одного з глянцевих журналів. Роман розвивався стрімко, вже за три місяці у шоу-бізнесових колах обговорювали весілля Топалова та Руденко, а самі вони давала інтерв'ю, в яких розповідали про бажання стати батьками. Проте невдовзі вони оголосили про розрив. Досі не відомо, що тоді сталося між Ольгою та Владом. Існує версія, що це був PR-роман.

Вікторія Лопирьова

/ Фото: Instagram

Топалов не приховував свого роману з моделью. Вони разом відвідували світські заходи, регулярно публікували спільні фото та відео. Лопирьова знялася у кліпі співака на пісню "Ты придешь".

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Роман Лопирьовий та Топалов теж довго не продовжився. За словами співака, Віктора звикла до певного способу життя та відношення чоловіків до неї, а він трішки не вписувався.

Це союз був неможливий через таку велику кількість об'єктивних причин. По-перше, я вживав наркотики. Це було два світи, між якими я поневірявся. По-друге, я розумів, що фізично не здатний забезпечити той спосіб життя, до якого вона звикла. Якби я навіть мав такі можливості, Віка тоді не була готова до сім'ї, дітей, – сказав артист в одному з інтерв'ю.

Ксенія Даниліна

/ Фото: Instagram

У 2015 році Влад Топалов одружився з дочкою мільйонера Ксенії Данилиною. Закохані зробили татуювання у вигляді сердець із написом We found love. Топалов часто освідчувався Ксенії. Але через півтора роки стало відомо про розлучення пари. За словами Топалова, вони з Данилиною розлучилися через недосвідченість та небажання один одному поступатися

Коли ми почали зустрічатися, обидва перебували в тому віці, в якому вже хочеться завести сім'ю і стати розсудливими. Але це був такий великий "бум" – зіткнулися два Скорпіони (я трохи вірю у гороскопи), яскраві, емоційні, сильні, бойові. Ось і поспішили в бій – навіть не встигли пожити разом, тільки після весілля у нас почався побут

Раніше ми розповідали, що Влад Топалов розчулив до сліз Регіну Тодоренко, виконавши її заповітну мрію.