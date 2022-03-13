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Актриса Ребел Уилсон показала средний палец путину на церемонии кинопремии BAFTA

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 23:44
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Ведущая церемонии продемонстрировала свою позицию относительно войны в Украине
Актриса Ребел Уилсон показала путину средний палец на церемонии BAFTA
Актриса Ребел Уилсон показала путину средний палец на церемонии BAFTA / Фото: YouTube

Об Украине сейчас говорят во всем мире. Не стала исключением и сегодняшняя церемония вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Председатель кинопремии Кришненду Маджумдар открыл церемонию заявлением:

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Вместе с нашими коллегами из Украинской киноакадемии мы солидарны и надеемся на восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, освещающим события в Украине... Наши мысли с народом Украины, а также с теми, кто пострадал от других конфликтов по всему миру.

Ведущая и актриса Ребел Уилсон была более резкой, относительно войны в Украине. Объявляя выступление Эмилии Джонс, она сказала, что на сцене будут два сурдопереводчика, затем, со словами "А это жест для Путина", показала средний палец.

Кстати сам жест во время трансляции заблюрили...

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Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч пришел на церемонию BAFTA с сине-желтым пином, которым украсил свой пиджак.

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Звезда "Шерлока" и "Доктора Стренджа" уже не первый раз выражает поддержку Украине. Ранее он развернул украинский флаг на кинопремии в Санта-Барбаре, а также заявил, что готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

Многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально:

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Инна Петрова
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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