Актриса Ребел Уилсон показала средний палец путину на церемонии кинопремии BAFTA

Об Украине сейчас говорят во всем мире. Не стала исключением и сегодняшняя церемония вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Председатель кинопремии Кришненду Маджумдар открыл церемонию заявлением:

Ведущая и актриса Ребел Уилсон была более резкой, относительно войны в Украине. Объявляя выступление Эмилии Джонс, она сказала, что на сцене будут два сурдопереводчика, затем, со словами "А это жест для Путина", показала средний палец.

Кстати сам жест во время трансляции заблюрили...

Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч пришел на церемонию BAFTA с сине-желтым пином, которым украсил свой пиджак.

Benedict Cumberbatch on the importance of supporting Ukraine#BAFTAs#BAFTApic.twitter.com/utJ9SSpKvm