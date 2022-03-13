Актриса Ребел Уилсон показала средний палец путину на церемонии кинопремии BAFTA

Ведущая церемонии продемонстрировала свою позицию относительно войны в Украине

Актриса Ребел Уилсон показала путину средний палец на церемонии BAFTA / Фото: YouTube

Об Украине сейчас говорят во всем мире. Не стала исключением и сегодняшняя церемония вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Председатель кинопремии Кришненду Маджумдар открыл церемонию заявлением:

Реклама

Вместе с нашими коллегами из Украинской киноакадемии мы солидарны и надеемся на восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, освещающим события в Украине... Наши мысли с народом Украины, а также с теми, кто пострадал от других конфликтов по всему миру.

Ведущая и актриса Ребел Уилсон была более резкой, относительно войны в Украине. Объявляя выступление Эмилии Джонс, она сказала, что на сцене будут два сурдопереводчика, затем, со словами "А это жест для Путина", показала средний палец.

Кстати сам жест во время трансляции заблюрили...

Реклама

Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч пришел на церемонию BAFTA с сине-желтым пином, которым украсил свой пиджак.

Реклама

Звезда "Шерлока" и "Доктора Стренджа" уже не первый раз выражает поддержку Украине. Ранее он развернул украинский флаг на кинопремии в Санта-Барбаре, а также заявил, что готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

Многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально:

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.