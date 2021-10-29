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Ексменеджер Джей Ло пояснив, чому вона вирішила не приховувати роман із Беном Аффлеком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 07:47
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Після возз'єднання Джей Ло і Бен Аффлек вважають за краще не обговорювати своє особисте життя, а деякі називають роман пари піаром
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ексменеджер співачки Роб Шутер, який нещодавно назвав причину розлучення Аффлека та Лопес 17 років тому, стверджує – зараз у пари все серйозно . Якби для Дженніфер Лопес це було швидкоплинне захоплення, то вона приховувала все ретельно і спільні фото з Аффлеком не потрапляли б до Мережі.

Дженніфер не дозволила б нам побачити, як вони гуляють разом у парку або на червоній килимовій доріжці, якби вона не бачила для них майбутнього. Вони легко могли б спокійно зустрітися потай і трохи повеселитися разом. Світ ніколи б про це не дізнався. Але той факт, що вони дозволяють нам це побачити, каже мені, що все дуже серйозно, – цитує колишнього менеджера співачки таблоїд Hola!

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку / Фото: Getty Images

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Роб Шутер зазначив, що 17 років тому пара майже щотижня потрапляла на обкладинки всіх великих ЗМІ, за нею постійно полювали папараці – це, звичайно, впливало на стосунки зірок. З появою соцмереж все змінилося. Люди, як і раніше, хочуть знати про роман Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, але немає такого тиску, який був раніше.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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